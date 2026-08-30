росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження аеродрому та НПЗ в росії цієї ночі. За його словами, важливо, щоб українські "далекобійні санкції" проти рф доповнювалися обмеженнями іноземних партнерів на придбання компонентів для російської військової інфраструктури, пише УНН.

Наші далекобійні відповіді працюють на різних відстанях і в різних площинах, але завжди справедливо і так, щоби позбавляти росію ресурсів вести її жорстоку війну

Президент зазначив, що протягом ночі Сили оборони України уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в орловському і ростовському регіонах. Окрім того, він додав, що було влучання по військовому аеродрому в єйську та в Чорному морі.

Як повідомляв УНН, після атаки далекобійних дронів FP-1 на аеродромі спалахнула значна пожежа.

Також наші воїни застосували далекобійні санкції по НПЗ в Ленінградському регіоні, який щомісяця дає мільйони доларів у воєнний бюджет. Підтверджено й ефективну далекобійну роботу на тижні, зокрема по обʼєктах у башкортостані та архангельському регіоні

За даними компанії-виробника далекобійного озброєння Fire Point НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області був також уражений за допомогою FP-1. Завод входить до структури "Сургутнефтегаза" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств рф. Його потужність - близько 20 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

У російському башкортостані українські БПЛА уразили логістичні хаби Ozon, після чого там спалахнула пожежа.

росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла. І важливо, щоб наш далекобійний вплив доповнювався новими санкційними кроками партнерів проти російської військової інфраструктури. Абсолютна більшість засобів, якими агресор тероризує українські міста й громади, просто не можуть функціонувати без тисяч і тисяч іноземних компонентів, хімічних речовин, верстатів