У рф фіксують пожежу на складі Ozon після атаки дронів у башкортостані
Київ • УНН
У благовіщенську після атаки дронів загорівся склад Ozon. Жителі стерлітамака повідомляли про вибухи, а в уфі закривали аеропорт.
У рф фіксують пожежу на складі Ozon після атаки дронів у Башкортостані, повідомляють у четвер моніторингові ресурси, пише УНН.
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"У Благовіщенську, Башкортостан, після прильотів горить склад Ozon", - повідомляє Exilenova+.
За даними телеграм-каналу ASTRA, "Башкортостан атакували безпілотники, жителі Стерлітамака повідомляли про вибухи та прольоти БПЛА, в Уфі закривали аеропорт".
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