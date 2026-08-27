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В рф фиксируют пожар на складе Ozon после атаки дронов в башкортостане

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

В благовещенске после атаки дронов загорелся склад Ozon. Жители стерлитамака сообщали о взрывах, а в уфе закрывали аэропорт.

В рф фиксируют пожар на складе Ozon после атаки дронов в башкортостане

В рф фиксируют пожар на складе Ozon после атаки дронов в Башкортостане, сообщают в четверг мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

Детали

"В Благовещенске, Башкортостан, после прилётов горит склад Ozon", — сообщает Exilenova+.

По данным телеграм-канала ASTRA, "Башкортостан атаковали беспилотники, жители Стерлитамака сообщали о взрывах и пролётах БПЛА, в Уфе закрывали аэропорт".

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Юлия Шрамко

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