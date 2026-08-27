В рф фиксируют пожар на складе Ozon после атаки дронов в башкортостане
Киев • УНН
В благовещенске после атаки дронов загорелся склад Ozon. Жители стерлитамака сообщали о взрывах, а в уфе закрывали аэропорт.
В рф фиксируют пожар на складе Ozon после атаки дронов в Башкортостане, сообщают в четверг мониторинговые ресурсы, пишет УНН.
Детали
"В Благовещенске, Башкортостан, после прилётов горит склад Ozon", — сообщает Exilenova+.
По данным телеграм-канала ASTRA, "Башкортостан атаковали беспилотники, жители Стерлитамака сообщали о взрывах и пролётах БПЛА, в Уфе закрывали аэропорт".
Настала очередь Ozon: в Минобороны прокомментировали удар по российскому логистическому хабу22.08.26, 17:56 • 4761 просмотр