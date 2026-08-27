путин может завершить войну в 2027 году - озвучено вероятное условие

российский диктатор владимир путин может завершить войну в середине 2027 года, если Украина переживёт зиму и сохранит возможность наносить удары вглубь рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Atlantic.

Детали

С учётом перспективы того, что в 2029 году президентом США станет человек, который будет более проукраинским, чем Трамп, путин может решить принять выгодную сделку от этой администрации. Она могла бы включать большинство элементов 28-пунктного плана Трампа без ухода Украины с территорий, которые она в настоящее время контролирует. Это позволило бы путину наладить отношения с Соединёнными Штатами за оставшееся Трампу время пребывания на посту президента - отменить санкции, вернуться в G7 и попытаться косвенно подорвать альянс НАТО через партнёрство с Трампом - говорится в публикации.

Также в материале The Atlantic говорится о том, что слабость россии может побудить путина к ещё более безрассудным действиям.

Разведывательное сообщество США обеспокоено тем, что россия может осуществить ограниченное нападение на страну - члена НАТО, возможно, даже начав небольшое наземное вторжение. Такое нападение может навредить собственным интересам россии, вынудив Европу ускорить наращивание военной мощи и принять меры против суверенных активов москвы. Однако путин может рассматривать нападение на страну НАТО как беспрецедентную возможность развалить альянс, спровоцировав кризис, в котором США не смогут принять меры - отметили авторы материала.

Напомним

россия рассматривает возможность проведения гибридных атак против отдельных стран Европейского Союза, в частности стран Балтии.