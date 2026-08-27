путін може завершити війну у 2027 році - озвучено ймовірну умову
Київ • УНН
путін може погодитися на угоду у 2027 році, якщо Україна переживе зиму та збереже удари по рф. США також побоюються атаки росії на НАТО.
російський диктатор володимир путін може завершити війну в середині 2027 року, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів углиб рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Atlantic.
Деталі
З огляду на перспективу того, що в 2029 році президентом США стане людина, яка буде більш проукраїнською, ніж Трамп, путін може вирішити прийняти вигідну угоду від цієї адміністрації. Вона могла б включати більшість елементів 28-пунктного плану Трампа без відходу України з територій, які вона наразі контролює. Це дозволило б путіну налагодити відносини зі Сполученими Штатами за час, що залишився Трампу на посаді президента - скасувати санкції, повернутися до G7 та спробувати опосередковано підірвати альянс НАТО через партнерство з Трампом
Також у матеріалі The Atlantic йдеться про те, що слабкість росії може спонукати Путіна до ще більш безрозсудних дій.
Розвідувальне співтовариство США стурбоване тим, що росія може здійснити обмежений напад на країну-члена НАТО, можливо, навіть розпочавши невелике наземне вторгнення. Такий напад може зашкодити власним інтересам росії, змусивши Європу прискорити нарощування військової потужності та вжити заходів проти суверенних активів москви. Однак путін може розглядати напад на країну НАТО як безпрецедентну нагоду розвалити альянс, спровокувавши кризу, в якій США не зможуть вжити заходів
Нагадаємо
росія розглядає можливість проведення гібридних атак проти окремих країн Європейського Союзу, зокрема країн Балтії.