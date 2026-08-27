путін може завершити війну у 2027 році - озвучено ймовірну умову

російський диктатор володимир путін може завершити війну в середині 2027 року, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів углиб рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Atlantic.

З огляду на перспективу того, що в 2029 році президентом США стане людина, яка буде більш проукраїнською, ніж Трамп, путін може вирішити прийняти вигідну угоду від цієї адміністрації. Вона могла б включати більшість елементів 28-пунктного плану Трампа без відходу України з територій, які вона наразі контролює. Це дозволило б путіну налагодити відносини зі Сполученими Штатами за час, що залишився Трампу на посаді президента - скасувати санкції, повернутися до G7 та спробувати опосередковано підірвати альянс НАТО через партнерство з Трампом