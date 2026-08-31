У Сенаті США закликали Палату представників терміново ухвалити нові санкції проти росії
Київ • УНН
Сенатор Річард Блюменталь закликав Палату представників схвалити санкції проти росії. Сенат підтримав законопроєкт 86 голосами.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників США якнайшвидше схвалити законопроєкт про нові санкції проти росії, назвавши ситуацію в Україні "моментом надзвичайної терміновості". Про це повідомляє CBS News, пише УНН.
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Законопроєкт уже отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті, де за нього проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Тепер документ має розглянути Палата представників, яка повертається до роботи після п'ятитижневої перерви.
Документ дозволить президенту США запроваджувати мита до 100% проти 5 найбільших покупців російської нафти або природного газу. Він також передбачає посилення санкцій проти російських олігархів і фінансових установ та заходи проти "тіньового флоту".
Блюменталь заявив про економічний тиск на росію
За словами сенатора, нові обмеження можуть скоротити доходи, які москва використовує для фінансування бойових дій проти України. Блюменталь заявив, що дефіцит російського бюджету наближається до $125 млрд, або близько 5% ВВП.
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Сенатор також повідомив, що під час нещодавньої поїздки до України обговорював санкції з Президентом Володимиром Зеленським. За словами Блюменталя, ухвалення відповідного законопроєкту Зеленський назвав своїм пріоритетом №1 у роботі з американськими законодавцями.
Водночас перспективи документа в Палаті представників поки залишаються невизначеними. Частина демократів висловлює занепокоєння через розширення повноважень президента у сфері запровадження тарифів.
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