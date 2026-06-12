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В пяти областях Украины зафиксированы частичные обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Из-за обстрелов в пяти областях зафиксированы обесточивания потребителей. Минэнерго не планирует вводить графики ограничений электроэнергии на сегодня.

В пяти областях Украины зафиксированы частичные обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры привели к обесточиванию в пяти областях Украины. Несмотря на повреждения сетей, вводить графики ограничений для потребителей сегодня не планируют. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения

— говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. 

Отмечается, что на сегодняшний день применение плановых ограничений в энергосистеме не прогнозируется. Всю актуальную информацию о возможных изменениях в энергоснабжении потребители могут найти на официальных ресурсах своих местных операторов системы распределения.

Для стабилизации работы сети граждан призывают перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 11:00 до 15:00. В вечернее время, с 18:00 до 22:00, рекомендуется максимально экономно использовать электроэнергию, что позволит существенно снизить общую нагрузку на энергосистему.

Напомним

11 июня из-за атаки рф обесточены два района Запорожья. Без света остались 50 тысяч потребителей, специалисты уже начали восстановление питания.

Ольга Розгон

Общество
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Энергетика
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