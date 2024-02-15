В Польше откроют учебно-тренировочный центр Украина-НАТО - Столтенберг

Североатлантический альянс решил создать совместный учебный центр Украина-НАТО в польском городе Быдгощ. Об этом во время пресс-конференции заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Детали

По его словам, совместный учебный центр позволит украинским военным поделиться полученным опытом с западными партнерами.

Кроме того, поможет в обучении Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО, что необходимо Киеву, который стремится присоединиться к Альянсу.

Сегодня мы приняли решение о создании нового Совместного аналитического, учебного и образовательного центра Украина - НАТО в Быдгоще, Польша. Это позволит Украине поделиться уроками, вынесенными из войны россии. И это создаст структуру, в которой украинские вооруженные силы смогут обучаться и тренироваться вместе со своими коллегами из стран Альянса - резюмировал Столтенберг.

Дополнение

Ранее УНН писал, что НАТО планирует открыть учебный центр для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины, что поможет Киеву перейти к стандартам Альянса.

В СМИ допускают, что новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского Союза должен помочь Украине не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления.

Напомним

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны альянса в этом году инвестируют в оборону 380 миллиардов долларов, поэтому в целом их расходы составят примерно 2% ВВП в 2024 году по сравнению с 1,85% в 2023 году.

Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО