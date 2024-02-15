Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО

Из-за блокирования помощи Украине в США уже можно увидеть "влияние", заявил на пресс-конференции в четверг Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Мы уже видим влияние того факта, что США не смогли принять решение, но я ожидаю, что США смогут принять решение, что Конгресс и Палата представителей дадут согласие на дальнейшую поддержку Украины - сказал Столтенберг.

Ведь, по словам Генсека НАТО, "если мы позволим президенту путину победить, это будет не только плохо для украинцев, трагедия для украинцев, но и опасно для нас". "Это сделает мир для нас еще более опасным и сделает нас более уязвимыми, поэтому это является интересом нашей безопасности", - указал он.

"Я посетил Соединенные Штаты несколько недель назад и провел много времени с представителями обеих партий в Конгрессе США, и широко распространилось мнение о том, что там было достигнуто соглашение о постоянной поддержке. Я рассчитываю на то, что Конгресс США сможет отразить эту поддержку в решении сохранить поддержку Украины", - подчеркнул Столтенберг.

НАТО и ЕС должны сотрудничать для оборонной поддержки Украины - Столтенберг