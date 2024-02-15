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Американське блокування допомоги Україні вже має "вплив" - Генсек НАТО

Американське блокування допомоги Україні вже має "вплив" - Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 25749 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що Конгрес США погодиться надалі підтримувати Україну на тлі наслідків блокування допомоги, попередивши, що якщо дозволити путіну перемогти, світ стане більш небезпечним.

Через блокування допомоги Україні у США вже можна побачити "вплив", заявив на пресконференції у четвер Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Ми вже бачимо вплив того факту, що США не змогли ухвалити рішення, але я очікую, що США зможуть ухвалити рішення, що Конгрес та Палата представників погодять подальшу підтримку України

- сказав Столтенберг.

Адже, зі слів Генсека НАТО, "якщо ми дозволимо президенту путіну перемогти, це буде не лише погано для українців, трагедія для українців, але й небезпечно для нас". "Це зробить світ для нас ще більш небезпечним і зробить нас більш уразливими, тому це є інтересом нашої безпеки", - вказав він.

"Я відвідав Сполучені Штати кілька тижнів тому і провів багато часу з представниками обох сторін Конгресу США, і широко поширилася думка про те, що там було досягнуто згоди про постійну підтримку. Я розраховую на те, що Конгрес США зможе відобразити цю підтримку у рішенні зберегти підтримку України", - наголосив Столтенберг.

НАТО та ЄС мають співпрацювати для оборонної підтримки України — Столтенберг13.02.24, 22:57 • 114621 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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