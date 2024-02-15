Американське блокування допомоги Україні вже має "вплив" - Генсек НАТО

Через блокування допомоги Україні у США вже можна побачити "вплив", заявив на пресконференції у четвер Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Ми вже бачимо вплив того факту, що США не змогли ухвалити рішення, але я очікую, що США зможуть ухвалити рішення, що Конгрес та Палата представників погодять подальшу підтримку України - сказав Столтенберг.

Адже, зі слів Генсека НАТО, "якщо ми дозволимо президенту путіну перемогти, це буде не лише погано для українців, трагедія для українців, але й небезпечно для нас". "Це зробить світ для нас ще більш небезпечним і зробить нас більш уразливими, тому це є інтересом нашої безпеки", - вказав він.

"Я відвідав Сполучені Штати кілька тижнів тому і провів багато часу з представниками обох сторін Конгресу США, і широко поширилася думка про те, що там було досягнуто згоди про постійну підтримку. Я розраховую на те, що Конгрес США зможе відобразити цю підтримку у рішенні зберегти підтримку України", - наголосив Столтенберг.

НАТО та ЄС мають співпрацювати для оборонної підтримки України — Столтенберг