У Польщі відкриють навчально-тренувальний центр Україна-НАТО - Столтенберг
Київ • УНН
НАТО створить у Польщі спільний навчальний центр, який допоможе українським військовим обмінюватися досвідом із західними партнерами і тренуватися за стандартами НАТО, оскільки Київ прагне членства в Альянсі.
Північноатлантичний альянс вирішив створити спільний навчальний центр Україна-НАТО у польському місті Бидгощ. Про це під час пресконференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
Деталі
За його словами, спільний навчальний центр дасть змогу українським військовим подітись отриманим досвідом з західними партнерами.
Окрім того, допоможе у навчанні Збройних сил України за стандартами НАТО, що необхідно Києву, який прагне приєднатись до Альянсу.
Сьогодні ми прийняли рішення про створення нового Спільного аналітичного, навчального та освітнього центру Україна – НАТО в Бидгощі, Польща. Це дозволить Україні поділитися уроками, винесеними з війни росії. І це створить структуру, в якій українські збройні сили зможуть навчатися і тренуватися разом зі своїми колегами з країн Альянсу
Доповнення
Раніше УНН писав, що НАТО планує відкрити навчальний центр для підготовки бійців Збройних сил України, що допоможе Києву перейти до стандартів Альянсу.
У ЗМІ допускають, що новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу повинен допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління.
Нагадаємо
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявив, що європейські країни альянсу цьогоріч інвестують в оборону 380 мільярдів доларів, тож в цілому їхні витрати складуть приблизно 2% ВВП у 2024 році порівняно з 1,85% у 2023 році.
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