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У Польщі відкриють навчально-тренувальний центр Україна-НАТО - Столтенберг

У Польщі відкриють навчально-тренувальний центр Україна-НАТО - Столтенберг

Київ • УНН

 • 25688 перегляди

НАТО створить у Польщі спільний навчальний центр, який допоможе українським військовим обмінюватися досвідом із західними партнерами і тренуватися за стандартами НАТО, оскільки Київ прагне членства в Альянсі.

Північноатлантичний альянс вирішив створити спільний навчальний центр Україна-НАТО у польському місті Бидгощ. Про це під час пресконференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Деталі 

За його словами, спільний навчальний центр дасть змогу українським військовим подітись отриманим досвідом з західними партнерами. 

Окрім того, допоможе у навчанні Збройних сил України за стандартами НАТО, що необхідно Києву, який прагне приєднатись до Альянсу.

Сьогодні ми прийняли рішення про створення нового Спільного аналітичного, навчального та освітнього центру Україна – НАТО в Бидгощі, Польща. Це дозволить Україні поділитися уроками, винесеними з війни росії. І це створить структуру, в якій українські збройні сили зможуть навчатися і тренуватися разом зі своїми колегами з країн Альянсу  

- резюмував Столтенберг. 

Доповнення

Раніше УНН писав, що НАТО планує відкрити навчальний центр для підготовки бійців Збройних сил України, що допоможе Києву перейти до стандартів Альянсу.

У ЗМІ допускають, що новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу повинен допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління.

Нагадаємо

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявив, що європейські країни альянсу цьогоріч інвестують в оборону 380 мільярдів доларів, тож в цілому їхні витрати складуть приблизно 2% ВВП у 2024 році порівняно з 1,85% у 2023 році.

Американське блокування допомоги Україні вже має "вплив" - Генсек НАТО15.02.24, 10:39 • 25749 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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