У Польщі відкриють навчально-тренувальний центр Україна-НАТО - Столтенберг

Північноатлантичний альянс вирішив створити спільний навчальний центр Україна-НАТО у польському місті Бидгощ. Про це під час пресконференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

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За його словами, спільний навчальний центр дасть змогу українським військовим подітись отриманим досвідом з західними партнерами.

Окрім того, допоможе у навчанні Збройних сил України за стандартами НАТО, що необхідно Києву, який прагне приєднатись до Альянсу.

Сьогодні ми прийняли рішення про створення нового Спільного аналітичного, навчального та освітнього центру Україна – НАТО в Бидгощі, Польща. Це дозволить Україні поділитися уроками, винесеними з війни росії. І це створить структуру, в якій українські збройні сили зможуть навчатися і тренуватися разом зі своїми колегами з країн Альянсу