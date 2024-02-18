В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что процесс вступления в ЕС должен происходить в соответствии с политическими и историческими обстоятельствами, а не техническими препятствиями, а политизация каждого шага откладывает интеграцию Украины.
Процесс расширения Европейского Союза должен соответствовать нынешнему историческому и геополитическому моменту. Сейчас в переговорном процессе о вступлении много технических препятствий, каждый шаг требует одобрения Европейского Совета. Это чрезмерно политизирует процесс. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время дискуссионной панели на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Десять лет назад именно в этот день, 18 февраля, начался самый тяжелый момент Революции Достоинства, когда украинцы вышли на борьбу за свое будущее, завернутые в европейский флаг. Тогда окончательный выбор украинского народа был сделан. С тех пор начался путь реформ и трансформаций нашего государства, который продолжается до сих пор. Война заставляет нас продвигать повестку дня реформ так, будто каждый день является последним. Для нас жизненно важно делать это без остановок.
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом5 февраля 2024, 12:17 • 253066 просмотров
Детали
По ее словам, одной из основных причин подачи Украиной заявки на членство в ЕС было стремление сохранить и закрепить каждую трансформацию и реформ, которые нам удалось осуществить после Революции Достоинства.
Стефанишина отметила, что сегодня в Украине видят окно возможностей для расширения, как для нашего государства, так и для других стран-кандидатов.
Мой главный месседж заключается в том, что процедуры должны следовать за политическими, историческими и геополитическими ориентирами, а не наоборот. Сейчас в переговорном процессе о вступлении много технических препятствий, каждый (даже достаточно технический) шаг требует одобрения Европейским Советом, то есть лидерами ЕС. Это чрезмерно политизирует процесс.
Стефанишина подчеркнула, что "в Украине есть полностью дееспособные органы власти, Парламент, Правительство, и мы готовы динамично двигаться на пути в ЕС. Это стремление украинского народа, одновременно расширение это также путь сделать Европу сильнее и безопаснее".
Дополнение
В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года.
В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что процесс вступления в ЕС должен происходить в соответствии с политическими и историческими обстоятельствами, а не техническими препятствиями, а политизация каждого шага откладывает интеграцию Украины.
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