В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Процесс расширения Европейского Союза должен соответствовать нынешнему историческому и геополитическому моменту. Сейчас в переговорном процессе о вступлении много технических препятствий, каждый шаг требует одобрения Европейского Совета. Это чрезмерно политизирует процесс. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время дискуссионной панели на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Десять лет назад именно в этот день, 18 февраля, начался самый тяжелый момент Революции Достоинства, когда украинцы вышли на борьбу за свое будущее, завернутые в европейский флаг. Тогда окончательный выбор украинского народа был сделан. С тех пор начался путь реформ и трансформаций нашего государства, который продолжается до сих пор. Война заставляет нас продвигать повестку дня реформ так, будто каждый день является последним. Для нас жизненно важно делать это без остановок. - отметила вице-премьер-министр.

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Детали

По ее словам, одной из основных причин подачи Украиной заявки на членство в ЕС было стремление сохранить и закрепить каждую трансформацию и реформ, которые нам удалось осуществить после Революции Достоинства.

Стефанишина отметила, что сегодня в Украине видят окно возможностей для расширения, как для нашего государства, так и для других стран-кандидатов.

Мой главный месседж заключается в том, что процедуры должны следовать за политическими, историческими и геополитическими ориентирами, а не наоборот. Сейчас в переговорном процессе о вступлении много технических препятствий, каждый (даже достаточно технический) шаг требует одобрения Европейским Советом, то есть лидерами ЕС. Это чрезмерно политизирует процесс. - отметила Стефанишина.

Стефанишина подчеркнула, что "в Украине есть полностью дееспособные органы власти, Парламент, Правительство, и мы готовы динамично двигаться на пути в ЕС. Это стремление украинского народа, одновременно расширение это также путь сделать Европу сильнее и безопаснее".

Дополнение

В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года.