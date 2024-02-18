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В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 16:03  •  16860 просмотра

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Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что процесс вступления в ЕС должен происходить в соответствии с политическими и историческими обстоятельствами, а не техническими препятствиями, а политизация каждого шага откладывает интеграцию Украины.

Процесс расширения Европейского Союза должен соответствовать нынешнему историческому и геополитическому моменту. Сейчас в переговорном процессе о вступлении много технических препятствий,  каждый шаг требует одобрения Европейского Совета. Это чрезмерно политизирует процесс. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время дискуссионной панели на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Десять лет назад именно в этот день, 18 февраля, начался самый тяжелый момент Революции Достоинства, когда украинцы вышли на борьбу за свое будущее, завернутые в европейский флаг. Тогда окончательный выбор украинского народа был сделан. С тех пор начался путь реформ и трансформаций нашего государства, который продолжается до сих пор. Война заставляет нас продвигать повестку дня реформ так, будто каждый день является последним. Для нас жизненно важно делать это без остановок. 

 - отметила вице-премьер-министр.

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом5 февраля 2024, 12:17 • 253066 просмотров

Детали

По ее словам, одной из основных причин подачи Украиной заявки на членство в ЕС было стремление сохранить и закрепить каждую трансформацию и реформ, которые нам удалось осуществить после Революции Достоинства.

Стефанишина отметила, что сегодня в Украине видят окно возможностей для расширения, как для нашего государства, так и для других стран-кандидатов.

Мой главный месседж заключается в том, что процедуры должны следовать за политическими, историческими и геополитическими ориентирами, а не наоборот. Сейчас в переговорном процессе о вступлении много технических препятствий, каждый (даже достаточно технический) шаг требует одобрения Европейским Советом, то есть лидерами ЕС. Это чрезмерно политизирует процесс. 

 - отметила Стефанишина.

Стефанишина  подчеркнула, что "в Украине есть полностью дееспособные органы власти, Парламент, Правительство, и мы готовы динамично двигаться на пути в ЕС. Это стремление украинского народа, одновременно расширение это также путь сделать Европу сильнее и безопаснее".

Дополнение

В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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У переговорному процесі про вступ до ЄС багато технічних перешкод, це політизує процес – Стефанішина
There are a lot of technical obstacles in the EU accession negotiations, which politicizes the process - Stefanishyna
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