В Україні сформують команду для перемовин про вступ ЄС у першій половині 2024 року – Шмигаль

В Україні в першій половині цього року сформують українську команду для перемовин про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Шмигаль зазначав, що європейська інтеграція України — другий пріоритет Плану Уряду на 2024, який був сьогодні затверджений Кабміном.

"Ми пройшли колосальний шлях. Починаємо перемовини про вступ до ЄС. Отримали чотирирічну програму на 50 млрд євро. Вже в першій половині цього року сформуємо українську команду для перемовин про вступ. Готуємо Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС", - розповів Шмигаль.

Також уряд працює над продовженням "економічного" та "транспортного" безвізів.

"Готуємо умови для того, аби підписати "промисловий", а також "роумінговий" безвізи з ЄС. Готуємо проект спільних прикордонних пунктів пропуску з нашими європейськими сусідами. Максимально наближаємо той час, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав-членів ЄС", - зазначив Шмигаль.

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