В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года - Шмыгаль

В Украине в первой половине этого года сформируют украинскую команду для переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль отмечал, что европейская интеграция Украины - второй приоритет Плана Правительства на 2024, который был сегодня утвержден Кабмином.

"Мы прошли колоссальный путь. Начинаем переговоры о вступлении в ЕС. Получили четырехлетнюю программу на 50 млрд евро. Уже в первой половине этого года сформируем украинскую команду для переговоров о вступлении. Готовим Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС", - рассказал Шмыгаль.

Также правительство работает над продолжением "экономического" и "транспортного" безвизов.

"Готовим условия для того, чтобы подписать "промышленный", а также "роуминговый" безвизы с ЕС. Готовим проект совместных пограничных пунктов пропуска с нашими европейскими соседями. Максимально приближаем то время, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств-членов ЕС", - отметил Шмыгаль.

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