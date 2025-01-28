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В одном из броварских лицеев внедряют энергоэффективные технологии: стартовал ЭСКО-договор на почти 20 миллионов гривен

В одном из броварских лицеев внедряют энергоэффективные технологии: стартовал ЭСКО-договор на почти 20 миллионов гривен

Киев  •  УНН

 • 8478 просмотра

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В Броварском лицее №3 началась реализация ЭСКО-договора стоимостью почти 20 млн грн. Проект предусматривает модернизацию теплового пункта и комплексное утепление здания.

В начале января в Броварском лицее №3 началась реализация одного из энергосервисных (ЭСКО) договоров, направленного на уменьшение потребления энергоресурсов. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

ЭСКО-договор предусматривает, что энергосервисная компания за свой счет внедряет мероприятия по энергосбережению, гарантируя экономию энергоресурсов. Расчет с компанией осуществляется исключительно за счет сэкономленных средств и только при условии достижения обещанной экономии.

Общая стоимость проекта для лицея №3, по данным Игоря Сапожко, составляет 19 млн 783 тыс. грн. В рамках реализации договора уже проведена модернизация индивидуального теплового пункта (ИТП), внедрена автоматизированная система управления отоплением и дистанционная диспетчеризация.

"Актуально проведение комплексного утепления здания лицея. Уже утеплен чердак, сейчас начались фасадные работы, подрядчики обещают закончить полное утепление фасада до мая текущего года", - отметил Игорь Сапожко.

Напомним

По данным Броварского городского головы Игоря Сапожко, в 2024 году в Броварах заключили семь новых ЭСКО-договоров, которые охватывают как объекты образования, так и коммунальную инфраструктуру. Благодаря этим мерам громада снижает расходы бюджета и уменьшает выбросы СО2, двигаясь к энергетической независимости. 

"Наша громада имеет опыт внедрения ЭСКО-механизма еще с 2019 года, когда были заключены первые два энергосервисных договора для дошкольных учебных заведений. Благодаря установке индивидуальных тепловых пунктов удалось превысить ожидаемый уровень экономии тепловой энергии. Это позволило завершить договоры досрочно, передать оборудование на баланс учреждений и направить сэкономленные средства на нужды учреждений", - рассказал Игорь Сапожко.

Как сообщил энергоменеджер управления строительства, инфраструктуры и транспорта Броварского городского совета Андрей Дворник в комментарии УНН, благодаря поддержке USAID в городе планируют запустить три газовые когенерационные установки. Кроме того, изучается вопрос о подписании новых ЭСКО-договоров.

Добавим

Громада Броваров является ярким примером внедрения энергоэффективных решений. Здесь коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады. По данным мэра, планировалось получить еще одну такую установку. 

"Это значительно усилит энергетическую стабильность нашего города и позволит обеспечивать теплом и светом не только жителей, но и поддерживать критическую инфраструктуру", - отметил Игорь Сапожко.

На некоторых объектах коммунального предприятия, где это возможно, уже установили или устанавливают солнечные панели и это направление в будущем местные власти планируют развивать.

Кроме того, в Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. По словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаКиевская область
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