У Броварах триває підготовка до встановлення когенераційних установок та реалізації ЕСКО-договорів.

Місцева влада Броварів продовжує працювати над впровадженням енергоефективних рішень. Як повідомив енергоменеджер управління будівництва, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Андрій Дворнік в коментарі УНН, завдяки підтримці USAID у місті планують запустити три газові когенераційні установки. Окрім того, вивчається питання щодо підписання нових ЕСКО-договорів.

Дві когенераційні установки ми вже отримали, третю чекаємо. І займаємося вже паралельно питаннями оформлення документації для їх встановлення і підключення. Процес триває, і сподіваюся, що невдовзі буде більше конкретики - розповів Дворнік.

Окрім цього, за його словами, у Броварах продовжують реалізовувати ЕСКО-договори для енергоефективності бюджетних установ та деяких обʼєктів критичної інфраструктури. "Стосовно ЕСКО-договорів - усе в процесі реалізації. Сім об'єктів у нас, в тому числі два з них - критичні інфраструктури, там де сонячні панелі", - розповів Дворнік.

Водночас місцева влада наразі вивчає питання щодо можливості укладання нових ЕСКО-договорів. "Я проводжу аналітику щодо рівня питомого споживання тепла в бюджетних установах. Це допоможе визначити об’єкти з найбільшим потенціалом енергозбереження. Після завершення аналізу ми розглянемо можливість укладання нових ЕСКО-договорів, за якими інвестори за власні кошти реалізовують енергоефективні заходи, а економія покриває витрати", - розповів Дворнік.

Він додав, що усі обʼєкти критичної інфраструктури в Броварській територіальній громаді забезпечені альтернативними джерелами живлення. "Щодо критичної інфраструктури - усі об'єкти у нас забезпечені резервними джерелами живлення, і створений відповідний запас пального", – повідомив Дворнік.

Нагадаємо

За даними Броварського міського голови Ігоря Сапожка, у 2024 році в Броварах уклали сім нових ЕСКО-договорів, які охоплюють як об’єкти освіти, так і комунальну інфраструктуру. Завдяки цим заходам громада знижує витрати бюджету та зменшує викиди СО2, рухаючись до енергетичної незалежності.

"Наша громада має досвід впровадження ЕСКО-механізму ще з 2019 року, коли були укладені перші два енергосервісні договори для дошкільних закладів освіти. Завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів вдалося перевищити очікуваний рівень економії теплової енергії. Це дозволило завершити договори достроково, передати обладнання на баланс установ і спрямувати заощаджені кошти на потреби закладів", - розповів Ігор Сапожко.

Додамо

Громада Броварів є яскравим прикладом впровадження енергоефективних рішень. Тут комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" отримало від USAID когенераційну установку потужністю 260 кВт. Устаткування, яке встановлять на одному з об'єктів підприємства, стане кроком до підвищення енергонезалежності громади. За даними мера, планувалось отримати ще дві таких установки. Одна з них уже передана громаді.

"Це значно посилить енергетичну стабільність нашого міста і дозволить забезпечувати теплом і світлом не лише мешканців, а й підтримувати критичну інфраструктуру", - зазначив Ігор Сапожко.

На деяких обʼєктах комунального підприємства, де це можливо, уже встановили або встановлюють сонячні панелі, і цей напрямок у майбутньому місцева влада планує розвивати.

Окрім того, у Броварській громаді Київської області частина котелень, які забезпечують теплом важливі соціальні об’єкти, працюють на альтернативних видах палива. За словами Ігоря Сапожка, завдяки співпраці з міжнародними партнерами були встановлені сонячні панелі на будівлях багатопрофільної та дитячої лікарень Броварів.