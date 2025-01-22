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В Броварах продолжается подготовка к установке когенерационных установок и реализации ЭСКО-договоров

В Броварах продолжается подготовка к установке когенерационных установок и реализации ЭСКО-договоров

Киев  •  УНН

 • 7900 просмотра

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В Броварах продолжается подготовка к установке когенерационных установок и реализации ЭСКО-договоров.

Местные власти Броваров продолжают работать над внедрением энергоэффективных решений. Как сообщил энергоменеджер управления строительства, инфраструктуры и транспорта Броварского городского совета Андрей Дворник в комментарии УНН, благодаря поддержке USAID в городе планируют запустить три газовые когенерационные установки. Кроме того, изучается вопрос о подписании новых ЭСКО-договоров.

Две когенерационные установки мы уже получили, третью ждем. И занимаемся уже параллельно вопросами оформления документации для их установки и подключения. Процесс продолжается, и надеюсь, что вскоре будет больше конкретики

- рассказал Дворник.

Кроме этого, по его словам, в Броварах продолжают реализовывать ЭСКО-договоры для энергоэффективности бюджетных учреждений и некоторых объектов критической инфраструктуры. "Относительно ЭСКО-договоров - все в процессе реализации. Семь объектов у нас, в том числе два из них - критические инфраструктуры, там, где солнечные панели", - рассказал Дворник.

В то же время местные власти сейчас изучают вопрос о возможности заключения новых ЭСКО-договоров. "Я провожу аналитику по уровню удельного потребления тепла в бюджетных учреждениях. Это поможет определить объекты с наибольшим потенциалом энергосбережения. После завершения анализа мы рассмотрим возможность заключения новых ЭСКО-договоров, по которым инвесторы за собственные средства реализуют энергоэффективные мероприятия, а экономия покрывает расходы", - рассказал Дворник.

Он добавил, что все объекты критической инфраструктуры в Броварской территориальной громаде обеспечены альтернативными источниками питания. "Относительно критической инфраструктуры - все объекты у нас обеспечены резервными источниками питания, и создан соответствующий запас топлива", - сообщил Дворник.

Напомним

По данным Броварского городского головы Игоря Сапожко, в 2024 году в Броварах заключили семь новых ЭСКО-договоров, которые охватывают как объекты образования, так и коммунальную инфраструктуру. Благодаря этим мерам громада снижает расходы бюджета и уменьшает выбросы СО2, двигаясь к энергетической независимости. 

"Наша громада имеет опыт внедрения ЭСКО-механизма еще с 2019 года, когда были заключены первые два энергосервисных договора для дошкольных учебных заведений. Благодаря установке индивидуальных тепловых пунктов удалось превысить ожидаемый уровень экономии тепловой энергии. Это позволило завершить договоры досрочно, передать оборудование на баланс учреждений и направить сэкономленные средства на нужды учреждений", - рассказал Игорь Сапожко.

Добавим

Громада Броваров является ярким примером внедрения энергоэффективных решений. Здесь коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады. По данным мэра, планировалось получить еще две таких установки. Одна из них уже передана громаде.

"Это значительно усилит энергетическую стабильность нашего города и позволит обеспечивать теплом и светом не только жителей, но и поддерживать критическую инфраструктуру", - отметил Игорь Сапожко.

На некоторых объектах коммунального предприятия, где это возможно, уже установили или устанавливают солнечные панели, и это направление в будущем местные власти планируют развивать.

Кроме того, в Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. По словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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