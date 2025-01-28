В одному з броварських ліцеїв впроваджують енергоефективні технології: стартував ЕСКО-договір на майже 20 мільйонів гривень

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 4102 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 78509 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123847 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122131 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141433 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171429 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219267 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176140 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151655 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125374 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142750 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142280 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142255 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 136558 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 119485 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191935 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190246 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321697 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348842 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 53110 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 81646 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 80078 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142280 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103497 перегляди
Актуальне
В одному з броварських ліцеїв впроваджують енергоефективні технології: стартував ЕСКО-договір на майже 20 мільйонів гривень

В одному з броварських ліцеїв впроваджують енергоефективні технології: стартував ЕСКО-договір на майже 20 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 28676 перегляди

У Броварському ліцеї №3 розпочалася реалізація ЕСКО-договору вартістю майже 20 млн грн. Проєкт передбачає модернізацію теплового пункту та комплексне утеплення будівлі.

На початку січня в Броварському ліцеї №3 розпочалася реалізація одного з енергосервісних (ЕСКО) договорів, спрямованого на зменшення споживання енергоресурсів. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

ЕСКО-договір передбачає, що енергосервісна компанія власним коштом впроваджує заходи з енергозбереження, гарантуючи економію енергоресурсів. Розрахунок із компанією здійснюється виключно за рахунок заощаджених коштів і лише за умови досягнення обіцяної економії.

Загальна вартість проєкту для ліцею №3, за даними Ігоря Сапожка, становить 19 млн 783 тис. грн. У межах реалізації договору вже проведено модернізацію індивідуального теплового пункту (ІТП), впроваджено автоматизовану систему управління опаленням та дистанційну диспетчеризацію.

"На часі проведення комплексного утеплення будівлі ліцею. Вже утеплено горище, зараз розпочалися фасадні роботи.Підрядники обіцяють закінчити повне утеплення фасаду до травня поточного року", - зазначив Ігор Сапожко.

Нагадаємо

За даними Броварського міського голови Ігоря Сапожка, у 2024 році в Броварах уклали сім нових ЕСКО-договорів, які охоплюють як об’єкти освіти, так і комунальну інфраструктуру. Завдяки цим заходам громада знижує витрати бюджету та зменшує викиди СО2, рухаючись до енергетичної незалежності. 

 "Наша громада має досвід впровадження ЕСКО-механізму ще з 2019 року, коли були укладені перші два енергосервісні договори для дошкільних закладів освіти. Завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів вдалося перевищити очікуваний рівень економії теплової енергії. Це дозволило завершити договори достроково, передати обладнання на баланс установ і спрямувати заощаджені кошти на потреби закладів", - розповів Ігор Сапожко.

Як повідомив енергоменеджер управління будівництва, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Андрій Дворнік у коментарі УНН, завдяки підтримці USAID в місті планують запустити три газові когенераційні установки. Окрім того, вивчається питання щодо підписання нових ЕСКО-договорів.

Додамо

Громада Броварів є яскравим прикладом впровадження енергоефективних рішень. Тут комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" отримало від USAID когенераційну установку потужністю 260 кВт. Устаткування, яке встановлять на одному з об'єктів підприємства, стане кроком до підвищення енергонезалежності громади. За даними мера, планувалось отримати ще одну таку установку. 

"Це значно посилить енергетичну стабільність нашого міста і дозволить забезпечувати теплом і світлом не лише мешканців, а й підтримувати критичну інфраструктуру", - зазначив Ігор Сапожко.

На деяких обʼєктах комунального підприємства, де це можливо, вже встановили або встановлюють сонячні панелі і цей напрямок у майбутньому місцева влада планує розвивати.

Крім того, у Броварській громаді Київської області частина котелень, які забезпечують теплом важливі соціальні об’єкти, працюють на альтернативних видах палива. За словами Ігоря Сапожка, завдяки співпраці з міжнародними партнерами були встановлені сонячні панелі на будівлях багатопрофільної та дитячої лікарень Броварів. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаКиївщина
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
brovaryБровари

Звернутися з питань розміщення реклами