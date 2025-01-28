В одному з броварських ліцеїв впроваджують енергоефективні технології: стартував ЕСКО-договір на майже 20 мільйонів гривень

На початку січня в Броварському ліцеї №3 розпочалася реалізація одного з енергосервісних (ЕСКО) договорів, спрямованого на зменшення споживання енергоресурсів. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

ЕСКО-договір передбачає, що енергосервісна компанія власним коштом впроваджує заходи з енергозбереження, гарантуючи економію енергоресурсів. Розрахунок із компанією здійснюється виключно за рахунок заощаджених коштів і лише за умови досягнення обіцяної економії.

Загальна вартість проєкту для ліцею №3, за даними Ігоря Сапожка, становить 19 млн 783 тис. грн. У межах реалізації договору вже проведено модернізацію індивідуального теплового пункту (ІТП), впроваджено автоматизовану систему управління опаленням та дистанційну диспетчеризацію.

"На часі проведення комплексного утеплення будівлі ліцею. Вже утеплено горище, зараз розпочалися фасадні роботи.Підрядники обіцяють закінчити повне утеплення фасаду до травня поточного року", - зазначив Ігор Сапожко.

Нагадаємо

За даними Броварського міського голови Ігоря Сапожка, у 2024 році в Броварах уклали сім нових ЕСКО-договорів, які охоплюють як об’єкти освіти, так і комунальну інфраструктуру. Завдяки цим заходам громада знижує витрати бюджету та зменшує викиди СО2, рухаючись до енергетичної незалежності.

"Наша громада має досвід впровадження ЕСКО-механізму ще з 2019 року, коли були укладені перші два енергосервісні договори для дошкільних закладів освіти. Завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів вдалося перевищити очікуваний рівень економії теплової енергії. Це дозволило завершити договори достроково, передати обладнання на баланс установ і спрямувати заощаджені кошти на потреби закладів", - розповів Ігор Сапожко.

Як повідомив енергоменеджер управління будівництва, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Андрій Дворнік у коментарі УНН, завдяки підтримці USAID в місті планують запустити три газові когенераційні установки. Окрім того, вивчається питання щодо підписання нових ЕСКО-договорів.

Додамо

Громада Броварів є яскравим прикладом впровадження енергоефективних рішень. Тут комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" отримало від USAID когенераційну установку потужністю 260 кВт. Устаткування, яке встановлять на одному з об'єктів підприємства, стане кроком до підвищення енергонезалежності громади. За даними мера, планувалось отримати ще одну таку установку.

"Це значно посилить енергетичну стабільність нашого міста і дозволить забезпечувати теплом і світлом не лише мешканців, а й підтримувати критичну інфраструктуру", - зазначив Ігор Сапожко.

На деяких обʼєктах комунального підприємства, де це можливо, вже встановили або встановлюють сонячні панелі і цей напрямок у майбутньому місцева влада планує розвивати.

Крім того, у Броварській громаді Київської області частина котелень, які забезпечують теплом важливі соціальні об’єкти, працюють на альтернативних видах палива. За словами Ігоря Сапожка, завдяки співпраці з міжнародними партнерами були встановлені сонячні панелі на будівлях багатопрофільної та дитячої лікарень Броварів.