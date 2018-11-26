В ОБСЕ представили отчет о эскалации в Азовском море

"СММ продолжала следить за ситуацией в области безопасности в связи с сообщениями о событиях на море, вблизи Керченского пролива, где 25 ноября три судна военно-морских сил Вооруженных сил Украины - две артиллерийских лодки "Бердянск" и "Никополь", а также один буксир "Яны Капу" на пути из Одессы в Мариуполь были вовлечены в инцидент с судами Российской Федерации. Как сообщается, было использовано оружие, и шесть матросов получили ранения и три украинских судна были захвачены", - заявили в СММ.

По информации наблюдателей, утром 26 ноября миссия следила за ситуацией в области безопасности на всей территории Украины.

"В Киеве СММ видела белую машину с дипломатическими номерными знаками Российской Федерации, пострадавшей от пожара возле посольства последней", - отметили в ОБСЕ.

По информации СММ, в Харькове миссия увидела у здания Генерального консульства Российской Федерации около 70 протестующих - в основном молодых мужчин. Некоторые из них зажгли файеры и бросили их в здание, а также пытались поджечь шины, но местная полиция этому помешала.

В Одессе представители СММ увидели у здания Генерального консульства Российской Федерации около 100 участников акции протеста, преимущественно молодых мужчин, некоторые из которых бросили в здание горящие объекты.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.