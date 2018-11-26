В ОБСЄ представили звіт щодо ескалації в Азовському морі

"СММ продовжувала стежити за ситуацією в галузі безпеки в зв'язку з повідомленнями про події на морі, поблизу Керченської протоки, де 25 листопада три судна військово-морських сил Збройних сил України - два артилерійські човни "Бердянськ" та "Нікополь", а також один буксир "Яни Капу" на шляху з Одеси до Маріуполя було залучено до інциденту з суднами Російської Федерації. Як повідомляється, була використана зброя, і шість матросів отримали поранення та три українських судна було захоплено", - заявили в СММ.

За інформацією спостерігачів, вранці 26 листопада місія стежила за ситуацією в галузі безпеки на всій території України.

"У Києві СММ бачила білу машину з дипломатичними номерними знаками Російської Федерації, що постраждала від пожежі біля посольства останньої", - зазначили в ОБСЄ.

За інформацією СММ, у Харкові місія побачила біля будівлі Генерального консульства Російської Федерації близько 70 протестувальників - переважно молодих чоловіків. Деякі з них запалили файери і кинули їх у будівлю, а також намагалися підпалити шини, але місцева поліція цьому завадила.

В Одесі представники СММ побачили біля будівлі Генерального консульства Російської Федерації близько 100 учасників акції протесту, переважно молодих чоловіків, деякі з яких кинули в будівлю палаючі об’єкти.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.