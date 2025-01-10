В МИД отреагировали на демонстративные заявления путина о "борьбе" с последствиями утечки мазута

Российский диктатор владимир путин почти через месяц поручил создать штаб по ликвидации нефтяного загрязнения в Черном море из-за аварии танкеров рф. В МИД Украины заявили, что это демонстративная якобы "обеспокоенность". Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

"Сегодняшние поручения владимира путина по ликвидации последствий масштабной экологической катастрофы в Черном море выглядят откровенно демонстративными. В период с 15-31 декабря 2024 года продолжались утечки нефтепродуктов из поврежденных танкеров в Керченском проливе, тогда как российские власти не принимали никаких действенных мер для их ликвидации. Лишь после того, как масштабы катастрофы стали слишком очевидными для сокрытия ее ужасных экологических последствий российское руководство начало демонстрировать свою якобы "обеспокоенность", - заявил Тихий.

Он отметил, что авария танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которая произошла в Керченском проливе из-за использования устаревших судов и пренебрежения стандартами безопасности мореплавания, подтверждают неспособность россии соблюдать безопасность судоходства.

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Представитель МИД подчеркнул, что эта катастрофа является прямым следствием российской агрессии против Украины, преступной хозяйственной деятельности россии на временно оккупированных территориях и водных акваториях Украины, которая угрожает не только экологии региона, но жизни и здоровью людей во всех причерноморских странах.

"Российская практика сначала игнорировать проблему, затем признавать свою неспособность решить ее, а в конце концов оставлять весь Черноморский регион наедине с последствиями, является еще одним доказательством ее международной безответственности", - отметил Тихий.

Он отметил, что указанное является дополнительным свидетельством того, что использование россией "теневого флота" для незаконных перевозок не только приносит миллиарды агрессору, но и повышает риски экологических катастроф и убытков для прибрежных государств. Именно поэтому Украина призывает усилить санкционные ограничения в отношении операторов "теневого флота" рф.

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"Призываем мировое сообщество усилить давление на россию, чтобы прекратить ее незаконную хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины и привлечь ее к ответственности за причиненный трансграничный вред окружающей среде и людям", - заявил Тихий.

Контекст

Как пишет Центра противодействия дезинформации при СНБО российский диктатор владимир путин показательно раскритиковал работу ведомств и поручил создать штаб по ликвидации нефтяного загрязнения в Черном море. Для этого "решительного шага" российскому диктатору понадобился почти месяц - именно столько времени прошло с момента крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

Ученый-биолог, начальник научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев сообщал, что в результате разлива мазута после аварии танкеров рф в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц, но "это только видимая часть айсберга".

Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.

Также отмечается, что после аварии танкеров "Волгонефть" погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.