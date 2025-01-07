Через розлив мазуту в Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів - біолог

В результаті розливу мазуту після аварії танкерів рф у Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів, але "це тільки видима частина айсберга", заявив у коментарі Крим.Реалії Іван Русєв, науковець-біолог, начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузловські лимани", пише УНН.

Ще дуже багато птахів бовтається в морі. Вони під стресом і скоро вони знову на березі. Ця катастрофа, вона складніша за катастрофу 2007 року, коли загинуло, лише за офіційними даними 30 тисяч птахів,

За словами Русєва, як тільки птах опиняється в мазуті чи нафтовій плівці, він отримує сильний стрес та інтоксикацію.

Теоретично ті птахи, які помиті, їх випускають, вони мають дуже мало шансів вижити. За моїми оцінками, виходячи з різної інформації, яку я отримую з різних частин світу, не менше 90 % гине. Ті 10%, які теоретично виживають, мають шанс загинути, оскільки терморегуляція у них порушена,