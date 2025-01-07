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Из-за разлива мазута в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц - биолог

Из-за разлива мазута в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц - биолог

Киев  •  УНН

 • 790 просмотра

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Около 15-20 тысяч птиц погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе после аварии танкеров рф. По оценкам биолога, 90% спасенных птиц имеют низкие шансы на выживание из-за нарушения терморегуляции.

В результате разлива мазута после аварии танкеров рф в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц, но "это только видимая часть айсберга", заявил в комментарии Крым.Реалии Иван Русев, ученый-биолог, начальник научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы", пишет УНН.

Еще очень много птиц болтается в море. Они под стрессом и скоро они снова на берегу. Эта катастрофа, она сложнее катастрофы 2007 года, когда погибло, только по официальным данным 30 тысяч птиц,

- отметил он.

По словам Русева, как только птица оказывается в мазуте или нефтяной пленке, она получает сильный стресс и интоксикацию.

Теоретически те птицы, которые помыты, их выпускают, они имеют очень мало шансов выжить. По моим оценкам, исходя из различной информации, которую я получаю из разных частей мира, не менее 90 % погибает. Те 10%, которые теоретически выживают, имеют шанс погибнуть, поскольку терморегуляция у них нарушена,

- объяснил ученый-биолог.

Напомним

Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.

Также отмечается, что после аварии танкеров "Волгонефть" погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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krymКрым