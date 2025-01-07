Из-за разлива мазута в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц - биолог

В результате разлива мазута после аварии танкеров рф в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц, но "это только видимая часть айсберга", заявил в комментарии Крым.Реалии Иван Русев, ученый-биолог, начальник научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы", пишет УНН.

Еще очень много птиц болтается в море. Они под стрессом и скоро они снова на берегу. Эта катастрофа, она сложнее катастрофы 2007 года, когда погибло, только по официальным данным 30 тысяч птиц,

По словам Русева, как только птица оказывается в мазуте или нефтяной пленке, она получает сильный стресс и интоксикацию.

Теоретически те птицы, которые помыты, их выпускают, они имеют очень мало шансов выжить. По моим оценкам, исходя из различной информации, которую я получаю из разных частей мира, не менее 90 % погибает. Те 10%, которые теоретически выживают, имеют шанс погибнуть, поскольку терморегуляция у них нарушена,