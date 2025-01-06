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Викид мазуту біля берегів окупованого Криму: понад 30 дельфінів загинули, кілометри забруднень

Викид мазуту біля берегів окупованого Криму: понад 30 дельфінів загинули, кілометри забруднень

Київ • УНН

 • 25289 перегляди

Після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.

Більша частина дельфінів загинула в перші 10 днів після надзвичайної події з танкерами "Волгонефть". Від мису Фіолент до мису Херсонес зафіксовано ймовірне мазутне забруднення.

Пише УНН з посиланням на ТГ-канал "Кримський вітер".

Деталі

Науково-екологічний центр порятунку дельфінів "Дельфа" підтвердив загибель щонайменше 32 дельфіна після розливу мазуту в Чорному морі.

"Зараз їх продовжує виносити море. Постраждали, здебільшого, азовки, які завжди були найуразливішими китоподібними", - повідомляють екологи.

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Практично щодня, за словами фахівців, з'являються нові повідомлення про мертвих китоподібних.

На думку експертів, більша частина дельфінів, ймовірно, загинула в перші 10 днів після НП із російськими танкерами.

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Згідно з новими даними, викид мазуту в окупованому Криму було зафіксовано в районі Судака - це бухта Капсель (між мисом Алчак і півостровом Меганом), де очевидні забруднення простягаються на кілометри піщаної місцевості (від мису Француженка до пароплава "Багратіон", уточнює кримський паблік).

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За даними "Кримського вітру", який посилається на дані супутників, плями мазуту розміром у кілька кілометрів також видно біля берегів Севастополя.

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Від мису Фіолент до мису Херсонес і далі до селища Кача - видно суцільну ділянку води, щільність якої відрізняється від звичайної. Можливо, це мазутне забруднення (цей факт потребує більш точної перевірки).

Нагадаємо

Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

росія не зупиняє перевезення нафти через Керченську протоку після аварії танкерів "Волгонефть"27.12.24, 14:42 • 16882 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКримінал та НП
feodosiiaФеодосія
chorne-moreЧорне море
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