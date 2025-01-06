Выброс мазута у берегов оккупированного Крыма: более 30 дельфинов погибли, километры загрязнений
Киев • УНН
После аварии танкеров «Волгонефть» погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.
Большая часть дельфинов погибла в первые 10 дней после чрезвычайного происшествия с танкерами «Волгонефть». От мыса Фиолент до мыса Херсонес зафиксировано вероятное мазутное загрязнение.
Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал «Крымский ветер».
Детали
Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» подтвердил гибель по меньшей мере 32 дельфинов после разлива мазута в Черном море.
«Сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда были самыми уязвимыми китообразными», - сообщают экологи.
Практически ежедневно, по словам специалистов, появляются новые сообщения о мертвых китообразных.
По мнению экспертов, большая часть дельфинов, вероятно, погибла в первые 10 дней после ЧП с российскими танкерами.
Согласно новым данным, выброс мазута в оккупированном Крыму был зафиксирован в районе Судака - это бухта Капсель (между мысом Алчак и полуостровом Меганом), где очевидные загрязнения простираются на километры песчаной местности (от мыса Француженка до парохода «Багратион», уточняет крымский паблик).
По данным «Крымского ветра», который ссылается на данные спутников, пятна мазута размером в несколько километров также видны у берегов Севастополя.
От мыса Фиолент до мыса Херсонес и далее до поселка Кача - виден сплошной участок воды, плотность которой отличается от обычной. Возможно, это мазутное загрязнение (этот факт требует более точной проверки).
Напомним,
Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.
россия не останавливает перевозки нефти через Керченский пролив после аварии танкеров «Волгонефть»27 дек. 2024, 12:42 • 16429 просмотров