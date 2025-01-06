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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выброс мазута у берегов оккупированного Крыма: более 30 дельфинов погибли, километры загрязнений

Выброс мазута у берегов оккупированного Крыма: более 30 дельфинов погибли, километры загрязнений

Киев  •  УНН

 • 6051 просмотра

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После аварии танкеров «Волгонефть» погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.

Большая часть дельфинов погибла в первые 10 дней после чрезвычайного происшествия с танкерами «Волгонефть». От мыса Фиолент до мыса Херсонес зафиксировано вероятное мазутное загрязнение.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал «Крымский ветер».

Детали

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» подтвердил гибель по меньшей мере 32 дельфинов после разлива мазута в Черном море.

«Сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда были самыми уязвимыми китообразными», - сообщают экологи.

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Практически ежедневно, по словам специалистов, появляются новые сообщения о мертвых китообразных.

По мнению экспертов, большая часть дельфинов, вероятно, погибла в первые 10 дней после ЧП с российскими танкерами.

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Согласно новым данным, выброс мазута в оккупированном Крыму был зафиксирован в районе Судака - это бухта Капсель (между мысом Алчак и полуостровом Меганом), где очевидные загрязнения простираются на километры песчаной местности (от мыса Француженка до парохода «Багратион», уточняет крымский паблик).

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По данным «Крымского ветра», который ссылается на данные спутников, пятна мазута размером в несколько километров также видны у берегов Севастополя.

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От мыса Фиолент до мыса Херсонес и далее до поселка Кача - виден сплошной участок воды, плотность которой отличается от обычной. Возможно, это мазутное загрязнение (этот факт требует более точной проверки).

Напомним,

Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.

россия не останавливает перевозки нефти через Керченский пролив после аварии танкеров «Волгонефть»27 дек. 2024, 12:42 • 16429 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
feodosiyaФеодосия
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
sevastopolСевастополь