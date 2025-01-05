Мазутне забруднення дісталося ще трьох міст окупованого Криму
Київ • УНН
Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.
Забруднення мазутом охопило узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака.
Про це пише "Агентство" з посиланням на супутникові знімки від 4 січня, оприлюднені екологом Георгієм Каваносяном, передає УНН.
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На фото видно, що плями мазуту вже дісталися порту Феодосії поблизу мису Такіль, розташованого південніше Керчі. Крім того, забруднені ділянки зафіксовані вздовж берегової лінії від селища Партеніт до Судака, включно з територією біля Алушти.
Еколог зазначив, що супутникові знімки відображають лише поверхневий шар забруднення. Наразі невідомо, чи присутній мазут у глибоководних районах поблизу цих курортних зон.
Згідно з його поясненнями, мазут марки М100 за зимових температур твердне і осідає на дно. Він може спливти лише після того, як температура води підніметься до 25°C, що зазвичай відбувається влітку, коли Чорне море прогрівається до такої глибини на 20 метрів.
У районі Анапи та південної частини Керченського півострова глибина моря рідко перевищує цю позначку.
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3 січня, мазутні плями виявили поблизу Севастополя та Ялти. Через це наступного дня в Севастополі оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. На решті території тимчасово окупованого Криму режим НС діє з 28 грудня.
Нагадаємо
Жителі прибережних населених пунктів тимчасово окупованого Криму знаходять птахів, постраждалих від мазуту через аварію російських танкерів.