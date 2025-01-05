Мазутне забруднення дісталося ще трьох міст окупованого Криму

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Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

Забруднення мазутом охопило узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака.

Про це пише "Агентство" з посиланням на супутникові знімки від 4 січня, оприлюднені екологом Георгієм Каваносяном, передає УНН.

Деталі

На фото видно, що плями мазуту вже дісталися порту Феодосії поблизу мису Такіль, розташованого південніше Керчі. Крім того, забруднені ділянки зафіксовані вздовж берегової лінії від селища Партеніт до Судака, включно з територією біля Алушти.

Еколог зазначив, що супутникові знімки відображають лише поверхневий шар забруднення. Наразі невідомо, чи присутній мазут у глибоководних районах поблизу цих курортних зон.

Згідно з його поясненнями, мазут марки М100 за зимових температур твердне і осідає на дно. Він може спливти лише після того, як температура води підніметься до 25°C, що зазвичай відбувається влітку, коли Чорне море прогрівається до такої глибини на 20 метрів.

У районі Анапи та південної частини Керченського півострова глибина моря рідко перевищує цю позначку.

Раніше

3 січня, мазутні плями виявили поблизу Севастополя та Ялти. Через це наступного дня в Севастополі оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. На решті території тимчасово окупованого Криму режим НС діє з 28 грудня.

Нагадаємо

Жителі прибережних населених пунктів тимчасово окупованого Криму знаходять птахів, постраждалих від мазуту через аварію російських танкерів. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Суспільство
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