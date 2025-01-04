У Севастополі оголошено надзвичайну ситуацію через розлив мазуту на пляжах
Київ • УНН
В окупованому Севастополі виявлено забруднення мазутом кількох пляжів після аварії танкерів у Керченській протоці. Місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації регіонального значення.
В окупованому Севастополі оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення. Про це заявив російський голова міста Михайло Развожаєв, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
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Також Развожаєв повідомив, що мазут виявлено на березі пляжів "Зоряний берег" (площею приблизно 100 кв.м) та "Блакитна бухта".
В Орлівці у воді виявлено невеликі плями нафтопродуктів та мазут на березі довжиною близько 760 метрів по береговій лінії всього пляжу "Нахімовець".
Місцеві телеграм-канали також повідомляють, що нові плями мазуту з'явилися в селі Яковенкове Ленінського району.
Напередодні Розвожаєв заявляв, що виявлена мазутна пляма біля входу до Балаклавської бухти була прибрана місцевою рятувальною службою.
Доповнення
У Керченській протоці два танкери "Волгонефть" потрапили в аварію.
Збитки, завдані екосистемі Чорного моря через аварію танкерів, унаслідок якої стався витік мазуту, можуть становити мільярди.
Водночас росія не зупиняє перевезення нафти через Керченську протоку після аварії.
Жителі прибережних населених пунктів тимчасово окупованого Криму знаходять птахів, які постраждали від мазуту через аварію російських танкерів, на березі.