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В Севастополе объявлена чрезвычайная ситуация из-за разлива мазута на пляжах

В Севастополе объявлена чрезвычайная ситуация из-за разлива мазута на пляжах

Киев  •  УНН

 • 3403 просмотра

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В оккупированном Севастополе обнаружено загрязнение мазутом нескольких пляжей после аварии танкеров в Керченском проливе. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

В оккупированном Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Об этом заявил российский глава города Михаил Развожаев, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

Также Развожаев сообщил, что мазут обнаружен на берегу пляжей "Звездный берег" (площадью около 100 кв.м) и "Голубая бухта".

В Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефтепродуктов и мазут на берегу длиной около 760 метров по береговой линии всего пляжа "Нахимовец".

Местные телеграм-каналы также сообщают, что новые пятна мазута появились в селе Яковенково Ленинского района.

Накануне Розвожаев заявлял, что обнаруженное мазутное пятно у входа в Балаклавскую бухту было убрано местной спасательной службой.

Дополнение

В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию.

Ущерб, нанесенный экосистеме Черного моря из-за аварии танкеров, в результате которой произошла утечка мазута, может составлять миллиарды.

В то же время россия не останавливает перевозки нефти через Керченский пролив после аварии. 

Жители прибрежных населенных пунктов временно оккупированного Крыма находят птиц, пострадавших от мазута из-за аварии российских танкеров, на берегу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
sevastopolСевастополь