Мазутное загрязнение досталось еще трем городам оккупированного Крыма

Загрязнение мазутом охватило побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака.

Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на спутниковые снимки от 4 января, обнародованные экологом Георгием Каваносяном, передает УНН.

Детали

На фото видно, что пятна мазута уже добрались до порта Феодосии вблизи мыса Такиль, расположенного южнее Керчи. Кроме того, загрязненные участки зафиксированы вдоль береговой линии от поселка Партенит до Судака, включая территорию возле Алушты.

Эколог отметил, что спутниковые снимки отражают только поверхностный слой загрязнения. Пока неизвестно, присутствует ли мазут в глубоководных районах вблизи этих курортных зон.

Согласно его объяснениям, мазут марки М100 при зимних температурах затвердевает и оседает на дно. Он может всплыть только после того, как температура воды поднимется до 25°C, что обычно происходит летом, когда Черное море прогревается до такой глубины на 20 метров.

В районе Анапы и южной части Керченского полуострова глубина моря редко превышает эту отметку.

Ранее

3 января, мазутные пятна обнаружили вблизи Севастополя и Ялты. Из-за этого на следующий день в Севастополе объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. На остальной территории временно оккупированного Крыма режим ЧС действует с 28 декабря.

Напомним,

Жители прибрежных населенных пунктов временно оккупированного Крыма находят птиц, пострадавших от мазута из-за аварии российских танкеров.