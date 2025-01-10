У МЗС відреагували на демонстративні заяви путіна про "боротьбу" з наслідками витоку мазуту

Російський диктатор володимир путін майже через місяць доручив створити штаб з ліквідації нафтового забруднення у Чорному морі через аварію танкерів рф. У МЗС України заявили, що це демонстративна нібито "стурбованість". Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

"Сьогоднішні доручення володимира путіна щодо ліквідації наслідків масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі виглядають відверто демонстративними. У період з 15-31 грудня 2024 року тривали витоки нафтопродуктів з пошкоджених танкерів у Керченській протоці, тоді як російська влада не вживала жодних дієвих заходів для їх ліквідації. Лише після того, як масштаби катастрофи стали занадто очевидними для приховування її жахливих екологічних наслідків російське керівництво почало демонструвати свою нібито "стурбованість", - заявив Тихий.

Він зазначив, що аварія танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", яка сталася у Керченській протоці через використання застарілих суден та нехтування безпековими стандартами мореплавства, підтверджують нездатність росії дотримуватися безпеки судноплавства.

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Речник МЗС наголосив, що ця катастрофа є прямим наслідком російської агресії проти України, злочинної господарської діяльності росії на тимчасово окупованих територіях та водних акваторіях України, яка загрожує не лише екології регіону, але життю й здоров’ю людей в усіх причорноморських країнах.

"Російська практика спочатку ігнорувати проблему, потім визнавати свою неспроможність вирішити її, а зрештою залишати весь Чорноморський регіон наодинці з наслідками, є ще одним доказом її міжнародної безвідповідальності", - зазначив Тихий.

Він зауважив, що зазначене є додатковим свідченням того, що використання росією "тіньового флоту" для незаконних перевезень не лише приносить мільярди агресору, але й підвищує ризики екологічних катастроф і збитків для прибережних держав. Саме тому Україна закликає посилити санкційні обмеження щодо операторів "тіньового флоту" РФ.

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"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, щоб припинити її незаконну господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України та притягнути її до відповідальності за заподіяну транскордонну шкоду довкіллю та людям", - заявив Тихий.

Контекст

Як пише Центру протидії дезінформації при РНБО російський диктатор володимир путін показово розкритикував роботу відомств і доручив створити штаб з ліквідації нафтового забруднення у Чорному морі. Для цього "рішучого кроку" російському диктатору знадобився майже місяць – саме стільки часу пройшло з моменту краху танкерів з мазутом у Керченській протоці.

Науковець-біолог, начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв повідомляв, що в результаті розливу мазуту після аварії танкерів рф у Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів, але "це тільки видима частина айсберга".

Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

Також зазначається, що після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.