Плями мазуту в Чорному морі: Міндовкілля відповіло, чи є наразі загроза для узбережжя Одеси

На сьогодні загрози від мазуту, який опинився в Чорному морі, через аварію російських танкерів, для узбережжя Одеси немає. Про це повідомила міністерка довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми зробили моделювання за допомогою супутникових знімків, щоб подивитися як забруднення може рухатися й чи є загроза для узбережжя Одеси. На сьогодні такої загрози немає, принаймні на тиждень вперед ми дивилися, такої загрози немає. Однак ми продовжуємо моніторити для того, щоб контролювати ситуацію - розповіла Гринчук.

За її словами, на сьогодні забруднення після аварії танкерів дійшло вже південного та південно-західного узбережжя Криму.

"Фіксують в районах міста Севастополя, Кача, плями протяжністю десь до 15 км. Загальна територія яка зазнала забруднення зараз оцінюється в десь біля тисячі квадратних кілометрів. Також за інформацією зі ЗМІ, ми моніторимо російські ЗМІ, забруднення досягло також території Євпаторії, а також деяких сіл, які трішки північніше Євпаторії", - сказала Гринчук.

Міністерка зазначила, що, крім того, 9 січня о 04:00 годині ранку було супутником зафіксовано додаткову пляму протяжністю десь 450 кілометрів квадратних, яка розбита на декілька плям протяжністю від 5 до 15 кілометрів.

Вона повідомила, що планується засідання Чорноморської комісії для того, щоб заслухати росію, якщо вона до нього приєднається.

Розлив мазуту в Чорному морі через аварію російських танкерів: збитки можуть сягнути мільярдів

"Найближчим часом плануємо позачергове засідання Чорноморської комісії для того, щоб приймати відповідні рішення, якщо вдасться заслухати все-таки інформацію від росії, яка також входить до цієї комісії. Якщо вони звичайно доєднаються", - повідомила Гринчук.

Крім того, Гринчук зазначила, що Україна готує відповідні позови до міжнародних судів за порушення Конвенції морського права та інших конвенцій, тому що росіяни, як учасники цих конвенцій, як сторони повинні дотримуватися правил та норм.

"У наших позовах буде й розрахунок збитків, яких зазнає Чорноморська акваторія через дане забруднення", - додала міністерка.

Доповнення

Речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук повідомляв, що мазут, який опинився в Чорному морі через аварію російських танкерів, може дійти до одеського та миколаївського узбережжя.

Науковець-біолог, начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв повідомляв, що в результаті розливу мазуту після аварії танкерів рф у Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів, але "це тільки видима частина айсберга".

Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

Також зазначається, що після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.