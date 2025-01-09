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Мазут з танкерів рф може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва - Плетенчук

Київ • УНН

 • 24713 перегляди

Речник ВМС ЗС повідомив про можливе забруднення одеського та миколаївського узбережжя мазутом з російських танкерів. Через аварію вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів та понад 30 дельфінів біля берегів Криму.

Мазут, який опинився в Чорному морі через аварію російських танкерів, може дійти до одеського та миколаївського узбережжя. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Течія влаштована таким чином, що ймовірніше за все може це (мазут з російських танкерів - ред.) дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя, є така вірогідність

- сказав Плетенчук.

Окрім того, він повідомив, що Україна не впливає на цивільне судноплавство у військовому плані, тому рф продовжує використовувати Керченську протоку для своїх потреб.

"Що стосується російських суден не бойових, то цивільне судноплавство здійснюється. Продовжують проходити вони Керченську протоку попри те, що вона офіційно Україною закрита. Ми звісно не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна цивілізована країна. Вони чудово розуміють, що не маючи експорту нафти й не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести війну", - розповів Плетенчук.

Доповнення

Науковець-біолог, начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв повідомляв, що в результаті розливу мазуту після аварії танкерів рф у Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів, але "це тільки видима частина айсберга".

Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

Також зазначається, що після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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