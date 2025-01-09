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Мазут с танкеров рф может дойти до побережья Одессы и Николаева - Плетенчук

Мазут с танкеров рф может дойти до побережья Одессы и Николаева - Плетенчук

Киев  •  УНН

 • 4519 просмотра

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Представитель ВМС ВС сообщил о возможном загрязнении одесского и николаевского побережья мазутом с российских танкеров. Из-за аварии уже погибло около 15-20 тысяч птиц и более 30 дельфинов у берегов Крыма.

Мазут, который оказался в Черном море из-за аварии российских танкеров, может дойти до одесского и николаевского побережья. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Течение устроено таким образом, что вероятнее всего может это (мазут с российских танкеров - ред.) добраться даже до нашего одесского и николаевского побережья, есть такая вероятность

- сказал Плетенчук.

Кроме того, он сообщил, что Украина не влияет на гражданское судоходство в военном плане, поэтому рф продолжает использовать Керченский пролив для своих нужд.

«Что касается российских судов не боевых, то гражданское судоходство осуществляется. Продолжают проходить они Керченский пролив, несмотря на то, что он официально Украиной закрыт. Мы конечно не влияем на гражданское судоходство, в смысле влияния именно огневого, потому что Украина цивилизованная страна. Они прекрасно понимают, что не имея экспорта нефти и не получая поступлений, им еще сложнее будет вести войну», - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Ученый-биолог, начальник научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» Иван Русев сообщал, что в результате разлива мазута после аварии танкеров рф в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц, но «это только видимая часть айсберга».

Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.

Также отмечается, что после аварии танкеров «Волгонефть» погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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