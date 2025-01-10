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Пятна мазута в Черном море: Минприроды ответило, есть ли сейчас угроза для побережья Одессы

Пятна мазута в Черном море: Минприроды ответило, есть ли сейчас угроза для побережья Одессы

Киев  •  УНН

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Минприроды сообщает об отсутствии угрозы для побережья Одессы от разлива мазута с российских танкеров. Загрязнение площадью около 1000 км² достигло побережья Крыма, погибло более 15 тысяч птиц и 30 дельфинов.

На сегодня угрозы от мазута, который оказался в Черном море, из-за аварии российских танкеров, для побережья Одессы нет. Об этом сообщила министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы сделали моделирование с помощью спутниковых снимков, чтобы посмотреть как загрязнение может двигаться и есть ли угроза для побережья Одессы. На сегодня такой угрозы нет, по крайней мере на неделю вперед мы смотрели, такой угрозы нет. Однако мы продолжаем мониторить для того, чтобы контролировать ситуацию

- рассказала Гринчук.

По ее словам, на сегодня загрязнение после аварии танкеров дошло уже до южного и юго-западного побережья Крыма.

«Фиксируют в районах города Севастополя, Кача, пятна протяженностью где-то до 15 км. Общая территория, которая подверглась загрязнению сейчас оценивается в где-то около тысячи квадратных километров. Также по информации из СМИ, мы мониторим российские СМИ, загрязнение достигло также территории Евпатории, а также некоторых сел, которые немного севернее Евпатории», - сказала Гринчук.

Министр отметила, что, кроме того, 9 января в 04:00 часов утра было спутником зафиксировано дополнительное пятно протяженностью где-то 450 километров квадратных, которое разбито на несколько пятен протяженностью от 5 до 15 километров.

Она сообщила, что планируется заседание Черноморской комиссии для того, чтобы заслушать Россию, если она к нему присоединится.

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов23.12.24, 18:34 • 119795 просмотров

«В ближайшее время планируем внеочередное заседание Черноморской комиссии для того, чтобы принимать соответствующие решения, если удастся заслушать все-таки информацию от России, которая также входит в эту комиссию. Если они конечно присоединятся», - сообщила Гринчук.

Кроме того, Гринчук отметила, что Украина готовит соответствующие иски в международные суды за нарушение Конвенции морского права и других конвенций, потому что россияне, как участники этих конвенций, как стороны должны соблюдать правила и нормы.

«В наших исках будет и расчет убытков, которые понесет Черноморская акватория из-за данного загрязнения», - добавила министр.

Дополнение

Представитель ВМС ВС Дмитрий Плетенчук сообщал, что мазут, который оказался в Черном море из-за аварии российских танкеров, может дойти до одесского и николаевского побережья. 

Ученый-биолог, начальник научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» Иван Русев сообщал, что в результате разлива мазута после аварии танкеров рф в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц, но «это только видимая часть айсберга».

Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.

Также отмечается, что после аварии танкеров «Волгонефть» погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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