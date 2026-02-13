В Международном легионе ГУР подтвердили, что в боях за Украину погибли четыре иностранца

Международный легион Главного управления разведки подтвердил гибель четырех легионеров во время выполнения боевого задания. Среди погибших - двое военных из США, передает УНН со ссылкой на официальную страницу Легиона ГУР МО.

Международный легион Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтверждает потерю четырех наших легионеров, погибших во время выполнения боевого задания в конце 2024 года, осуществляя разведку в тылу врага - говорится в сообщении.

В Международном легионе ГУР также назвали имена погибших:

🇺🇸 Дженисон Брэдли Карл (1983–2024);

🇺🇸 Навроцки Кори Джон (1982–2024);

🇸🇪 Позывной "Раута" (2001–2024);

🇨🇦 Синг Мэндип (1993–2024). ⠀