В Международном легионе ГУР подтвердили, что в боях за Украину погибли четыре иностранца

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Международный легион Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтверждает потерю четырех наших легионеров, погибших во время выполнения боевого задания в конце 2024 года, осуществляя разведку в тылу врага

В Международном легионе ГУР подтвердили, что в боях за Украину погибли четыре иностранца

Международный легион Главного управления разведки подтвердил гибель четырех легионеров во время выполнения боевого задания. Среди погибших - двое военных из США, передает УНН со ссылкой на официальную страницу Легиона ГУР МО. 

Международный легион Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтверждает потерю четырех наших легионеров, погибших во время выполнения боевого задания в конце 2024 года, осуществляя разведку в тылу врага 

- говорится в сообщении.

В Международном легионе ГУР также назвали имена погибших:

🇺🇸 Дженисон Брэдли Карл (1983–2024);

🇺🇸 Навроцки Кори Джон (1982–2024);

🇸🇪 Позывной "Раута" (2001–2024);

🇨🇦 Синг Мэндип (1993–2024). ⠀

Эти мужчины — граждане Соединенных Штатов Америки, Швеции и Канады — добровольно стали плечом к плечу с Украиной на защиту свободы и международной безопасности. От имени Международного легиона и Главного управления разведки Министерства обороны Украины выражаем искренние соболезнования их семьям, друзьям и побратимам 

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Главное управление разведки Украины
Канада
Швеция
Соединённые Штаты
Украина