У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземці

Ексклюзив
16:25
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС13 лютого, 11:20
Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині13 лютого, 12:14
Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-1215:49
США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT16:00
Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід "Дружба"17:30
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Велика Британія
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою13 лютого, 09:44
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон12 лютого, 14:29
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Дипломатка

У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземці

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує втрату чотирьох наших легіонерів, які загинули під час виконання бойового завдання наприкінці 2024 року, здійснюючи розвідку в тилу ворога

У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземці

Міжнародний легіон Головного управління розвідки підтвердив загибель чотирьох легіонерів під час виконання бойового завдання. Серед загиблих - двоє військових із США, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Легіон ГУР МО. 

Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує втрату чотирьох наших легіонерів, які загинули під час виконання бойового завдання наприкінці 2024 року, здійснюючи розвідку в тилу ворога 

- йдеться у повідомленні.

У Міжнародному легіоні ГУР також назвали імена загиблих:

🇺🇸 Дженісон Бредлі Карл (1983–2024);

🇺🇸 Навроцкі Корі Джон (1982–2024);

🇸🇪 Позивний "Раута" (2001–2024);

🇨🇦 Сінг Мендіп (1993–2024). ⠀

Ці чоловіки — громадяни Сполучених Штатів Америки, Швеції та Канади — добровільно стали пліч-о-пліч з Україною на захист свободи та міжнародної безпеки. Від імені Міжнародного легіону та Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловлюємо найщиріші співчуття їхнім родинам, друзям і побратимам 

- йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Канада
Швеція
Сполучені Штати Америки
Україна