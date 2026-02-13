У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземці

Міжнародний легіон Головного управління розвідки підтвердив загибель чотирьох легіонерів під час виконання бойового завдання. Серед загиблих - двоє військових із США, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Легіон ГУР МО.

Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує втрату чотирьох наших легіонерів, які загинули під час виконання бойового завдання наприкінці 2024 року, здійснюючи розвідку в тилу ворога

У Міжнародному легіоні ГУР також назвали імена загиблих:

🇺🇸 Дженісон Бредлі Карл (1983–2024);

🇺🇸 Навроцкі Корі Джон (1982–2024);

🇸🇪 Позивний "Раута" (2001–2024);

🇨🇦 Сінг Мендіп (1993–2024). ⠀

Ці чоловіки — громадяни Сполучених Штатів Америки, Швеції та Канади — добровільно стали пліч-о-пліч з Україною на захист свободи та міжнародної безпеки. Від імені Міжнародного легіону та Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловлюємо найщиріші співчуття їхнім родинам, друзям і побратимам