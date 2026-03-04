В Крыму прогремели взрывы - громко было под Саками, в Керчи и Симферополе

Во временно оккупированном Крыму сегодня слышали взрывы - в Сакском районе, Керчи и Симферополе, сообщили движение "Атеш" и мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

"В Крыму громко!" - сообщило движение "Атеш".

По данным мониторингового канала "Крымский ветер", сегодня был слышен взрыв в Сакском районе. А также взрывы в Керчи, которые затем продолжились. Также указано, что звучал то ли сигнал тревоги, то ли была проверка системы оповещения.

Позже, по сообщению, были слышны громкие взрывы в районе Фонтаны в Симферополе.

ВСУ уничтожили центр космической связи и ряд российских РЛС в Крыму и на Востоке