В Крыму прогремели взрывы - громко было под Саками, в Керчи и Симферополе
Киев • УНН
Движение "Атеш" сообщило о взрывах в Крыму. По данным мониторингового канала "Крымский ветер", взрывы были слышны в Сакском районе, Керчи и Симферополе.
Во временно оккупированном Крыму сегодня слышали взрывы - в Сакском районе, Керчи и Симферополе, сообщили движение "Атеш" и мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
"В Крыму громко!" - сообщило движение "Атеш".
По данным мониторингового канала "Крымский ветер", сегодня был слышен взрыв в Сакском районе. А также взрывы в Керчи, которые затем продолжились. Также указано, что звучал то ли сигнал тревоги, то ли была проверка системы оповещения.
Позже, по сообщению, были слышны громкие взрывы в районе Фонтаны в Симферополе.
