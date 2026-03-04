$43.450.22
У Криму пролунали вибухи - гучно було під Саками, у Керчі та Сімферополі

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Рух "Атеш" повідомив про вибухи в Криму. За даними моніторингового каналу "Крымский ветер", вибухи було чути в Сакському районі, Керчі та Сімферополі.

У Криму пролунали вибухи - гучно було під Саками, у Керчі та Сімферополі

У тимчасово окупованому Криму сьогодні чули вибухи - у Сакському районі, Керчі та Сімферополі, повідомили рух "Атеш" та моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

"У Криму гучно!" - повідомив рух "Атеш".

За даними моніторингового каналу "Крымский ветер", сьогодні було чути вибух у Сакському районі. А також вибухи у Керчі, які потім продовжилися. Також вказано, що звучав чи сигнал тривоги, чи була перевірка системи оповіщення.

Пізніше, за повідомленням, було чути гучні вибухи у районі Фонтани у Сімферополі.

ЗСУ знищили центр космічного зв'язку та низку російських РЛС у Криму та на Сході02.03.26, 14:27

Юлія Шрамко

