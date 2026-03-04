У Криму пролунали вибухи - гучно було під Саками, у Керчі та Сімферополі

У тимчасово окупованому Криму сьогодні чули вибухи - у Сакському районі, Керчі та Сімферополі, повідомили рух "Атеш" та моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

"У Криму гучно!" - повідомив рух "Атеш".

За даними моніторингового каналу "Крымский ветер", сьогодні було чути вибух у Сакському районі. А також вибухи у Керчі, які потім продовжилися. Також вказано, що звучав чи сигнал тривоги, чи була перевірка системи оповіщення.

Пізніше, за повідомленням, було чути гучні вибухи у районі Фонтани у Сімферополі.

