У Криму пролунали вибухи - гучно було під Саками, у Керчі та Сімферополі
Київ • УНН
Рух "Атеш" повідомив про вибухи в Криму. За даними моніторингового каналу "Крымский ветер", вибухи було чути в Сакському районі, Керчі та Сімферополі.
У тимчасово окупованому Криму сьогодні чули вибухи - у Сакському районі, Керчі та Сімферополі, повідомили рух "Атеш" та моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
Деталі
"У Криму гучно!" - повідомив рух "Атеш".
За даними моніторингового каналу "Крымский ветер", сьогодні було чути вибух у Сакському районі. А також вибухи у Керчі, які потім продовжилися. Також вказано, що звучав чи сигнал тривоги, чи була перевірка системи оповіщення.
Пізніше, за повідомленням, було чути гучні вибухи у районі Фонтани у Сімферополі.
