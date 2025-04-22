В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
В Киевской области силы ПВО работают по целям, зафиксированы вражеские БПЛА. Дроны двигаются с разных направлений.
В Киевской области работают силы ПВО на фоне фиксации вражеских дронов в воздушном пространстве, сообщили в Киевской ОВА. По данным Воздушных сил ВСУ, дроны движутся с разных направлений, пишет УНН.
Детали
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - указали в ОВА.
По данным ВС ВСУ, вражеские дроны фиксируются:
- БпЛА на севере Киевщины - курсом на Житомирщину;
- на юге Киевщины БпЛА - в направлении Белой Церкви;
- несколько БпЛА - на/мимо Чернигов;
- на Черкасщине шахэды - в направлении Золотоноши;
- на Сумщине БпЛА - в направлении Сум и Конотопа;
- БпЛА - курсом на Харьков;
- на Полтавщине шахэд - курсом на/мимо Миргород.
Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Над Украиной ночью сбили 38 из 54 вражеских дронов, утром рф начала новую волну атаки22.04.25, 09:22 • 2638 просмотров