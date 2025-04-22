В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

$41.380.02
47.770.74
ukenru
Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив
07:51 • 4020 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 37885 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 125841 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 67424 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 62825 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 60616 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 38427 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 31181 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 83427 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 40992 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+22°
2.8м/с
30%
751 мм
Популярные новости

В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки

21 апреля, 23:04 • 17002 просмотра

Британские ученые засняли "алковечеринку" шимпанзе, лакомившихся ферментированными фруктами

22 апреля, 00:14 • 17110 просмотра

Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС

22 апреля, 00:32 • 37902 просмотра

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

05:22 • 20041 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

06:01 • 15026 просмотра
публикации

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

07:51 • 4020 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 57454 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 125841 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 50242 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 57556 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Олег Кипер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Ватикан

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 498 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 27235 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 30541 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 27846 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 61138 просмотра
Актуальное

Таймс

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Вашингтон Пост

Instagram

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

Киев • УНН

 • 4412 просмотра

В Киевской области силы ПВО работают по целям, зафиксированы вражеские БПЛА. Дроны двигаются с разных направлений.

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

В Киевской области работают силы ПВО на фоне фиксации вражеских дронов в воздушном пространстве, сообщили в Киевской ОВА. По данным Воздушных сил ВСУ, дроны движутся с разных направлений, пишет УНН.

Детали

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - указали в ОВА.

По данным ВС ВСУ, вражеские дроны фиксируются:

  • БпЛА на севере Киевщины - курсом на Житомирщину;
    • на юге Киевщины БпЛА - в направлении Белой Церкви;
      • несколько БпЛА - на/мимо Чернигов;
        • на Черкасщине шахэды - в направлении Золотоноши;
          • на Сумщине БпЛА - в направлении Сум и Конотопа;
            • БпЛА - курсом на Харьков;
              • на Полтавщине шахэд - курсом на/мимо Миргород.

                Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

                Над Украиной ночью сбили 38 из 54 вражеских дронов, утром рф начала новую волну атаки22.04.25, 09:22 • 2638 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                Война
                Киевская область
                Украина
                Чернигов
                Полтава
                Харьков
                Brent
                $66.94
                Bitcoin
                $88,238.10
                S&P 500
                $5,104.50
                Tesla
                $223.45
                Газ TTF
                $35.61
                Золото
                $3,489.46
                Ethereum
                $1,583.75