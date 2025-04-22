В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

В Киевской области работают силы ПВО на фоне фиксации вражеских дронов в воздушном пространстве, сообщили в Киевской ОВА. По данным Воздушных сил ВСУ, дроны движутся с разных направлений, пишет УНН.

Детали

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - указали в ОВА.

По данным ВС ВСУ, вражеские дроны фиксируются:

БпЛА на севере Киевщины - курсом на Житомирщину;

на юге Киевщины БпЛА - в направлении Белой Церкви;

несколько БпЛА - на/мимо Чернигов;

на Черкасщине шахэды - в направлении Золотоноши;

на Сумщине БпЛА - в направлении Сум и Конотопа;

БпЛА - курсом на Харьков;

на Полтавщине шахэд - курсом на/мимо Миргород.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

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