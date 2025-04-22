На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів
Київ • УНН
У Київській області сили ППО працюють по цілях, зафіксовано ворожі БпЛА. Дрони рухаються з різних напрямків.
У Київській області працюють сили ППО на тлі фіксації ворожих дронів у повітряному просторі, повідомили у Київській ОВА. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони рухаються з різних напрямків, пише УНН.
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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - вказали в ОВА.
За даними ПС ЗСУ, ворожі дрони фіксуються:
- БпЛА на півночі Київщині - курсом на Житомирщину;
- на півдні Київщини БпЛА - у напрямку Білої Церкви;
- декілька БпЛА - на/повз Чернігів;
- на Черкащині шахеди - у напрямку Золотоноші;
- на Сумщині БпЛА - у напряму Сум та Конотопа;
- БпЛА - курсом на Харків;
- на Полтавщині шахед - курсом на/повз Миргород.
Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
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