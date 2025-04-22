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На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

Київ • УНН

 • 4478 перегляди

У Київській області сили ППО працюють по цілях, зафіксовано ворожі БпЛА. Дрони рухаються з різних напрямків.

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

У Київській області працюють сили ППО на тлі фіксації ворожих дронів у повітряному просторі, повідомили у Київській ОВА. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони рухаються з різних напрямків, пише УНН.

Деталі

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - вказали в ОВА.

За даними ПС ЗСУ, ворожі дрони фіксуються:

  • БпЛА на півночі Київщині - курсом на Житомирщину;
    • на півдні Київщини БпЛА - у напрямку Білої Церкви;
      • декілька БпЛА - на/повз Чернігів;
        • на Черкащині шахеди - у напрямку Золотоноші;
          • на Сумщині БпЛА - у напряму Сум та Конотопа;
            • БпЛА - курсом на Харків;
              • на Полтавщині шахед - курсом на/повз Миргород.

                Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

                Над Україною вночі збили 38 з 54 ворожих дронів, вранці рф почала нову хвилю атаки22.04.25, 09:22 • 2666 переглядiв

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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