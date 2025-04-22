На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

У Київській області працюють сили ППО на тлі фіксації ворожих дронів у повітряному просторі, повідомили у Київській ОВА. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони рухаються з різних напрямків, пише УНН.

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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - вказали в ОВА.

За даними ПС ЗСУ, ворожі дрони фіксуються:

БпЛА на півночі Київщині - курсом на Житомирщину;

на півдні Київщини БпЛА - у напрямку Білої Церкви;

декілька БпЛА - на/повз Чернігів;

на Черкащині шахеди - у напрямку Золотоноші;

на Сумщині БпЛА - у напряму Сум та Конотопа;

БпЛА - курсом на Харків;

на Полтавщині шахед - курсом на/повз Миргород.

Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

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