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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 33033 перегляди

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Над Україною вночі збили 38 з 54 ворожих дронів, вранці рф почала нову хвилю атаки

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У ніч на 22 квітня рф запустила 54 дрони, 38 з яких збито на сході, півночі, півдні та в центрі України. Під ударом опинились Одещина та Київщина, триває нова хвиля атаки з півночі.

Над Україною вночі збили 38 з 54 ворожих дронів, вранці рф почала нову хвилю атаки

росія вночі запустила 54 дрони, 38 з яких збито, ще 16 - не досягли цілей. Під ударом уночі опинились Одещина та Київщина, з ранку розпочалася нова хвиля ворожої атаки, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 квітня ворог атакував 54-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

16 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина", - ідеться у повідомленні.

"Із 8.00 почалась нова хвиля російської атаки! Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу!" - наголосили у ПС ЗСУ.

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки22.04.25, 09:01 • 5784 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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