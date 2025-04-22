Над Україною вночі збили 38 з 54 ворожих дронів, вранці рф почала нову хвилю атаки

росія вночі запустила 54 дрони, 38 з яких збито, ще 16 - не досягли цілей. Під ударом уночі опинились Одещина та Київщина, з ранку розпочалася нова хвиля ворожої атаки, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 квітня ворог атакував 54-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни