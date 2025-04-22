Над Україною вночі збили 38 з 54 ворожих дронів, вранці рф почала нову хвилю атаки
Київ • УНН
У ніч на 22 квітня рф запустила 54 дрони, 38 з яких збито на сході, півночі, півдні та в центрі України. Під ударом опинились Одещина та Київщина, триває нова хвиля атаки з півночі.
росія вночі запустила 54 дрони, 38 з яких збито, ще 16 - не досягли цілей. Під ударом уночі опинились Одещина та Київщина, з ранку розпочалася нова хвиля ворожої атаки, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 квітня ворог атакував 54-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни
16 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина", - ідеться у повідомленні.
"Із 8.00 почалась нова хвиля російської атаки! Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу!" - наголосили у ПС ЗСУ.
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