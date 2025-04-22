Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки
Київ • УНН
Уночі Київщину атакували ворожі БпЛА, сили ППО збили цілі. У Бучанському районі через атаку рф пошкоджено будинки, авто, будівлі та заміський комплекс, сталося загоряння на будмайданчику.
Російські війська вночі знову атакували Київську область дронами, пошкоджено будинки, автомобілі, заміський комплекс, сталася пожежа на будмайданчику, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник.
За даними голови ОВА, наслідки зафіксували в одному районі.
"У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення. Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу", - розповів Калашник.
За даними поліції Київщини, яка показала наслідки атаки рф, загоряння на будівельному майданчику, яке рятувальники ліквідували, сталося у Бучанському районі. "Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення заміського комплексу та фундамент недобудованої будівлі", - уточнили також у поліції.
На Київщині ППО працює проти ворожих БпЛА22.04.25, 01:08 • 3300 переглядiв