Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 33023 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 110364 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 58436 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 55293 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 54340 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 35169 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 29014 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 78741 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 40528 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53922 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
47%
750 мм
Популярнi новини

В Одесі пожежі та постраждалі: наслідки масованої російської атаки

21 квітня, 23:04 • 10611 перегляди

Британські вчені зафільмували "алковечірку" шимпанзе, що ласували ферментованими фруктами

22 квітня, 00:14 • 9724 перегляди

Майже 80 вогнеборців гасили пожежі в Одесі: фотоподробиці від ДСНС

00:32 • 31159 перегляди

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

05:22 • 12751 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

06:01 • 5612 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 50796 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 110376 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 44780 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 52394 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 78742 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Олег Кіпер

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Рим

Одеса

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 24554 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 28009 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 25465 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 58901 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 60577 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Instagram

Безпілотний літальний апарат

Truth Social

SAR-Lupe

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

Київ • УНН

 • 5650 перегляди

Уночі Київщину атакували ворожі БпЛА, сили ППО збили цілі. У Бучанському районі через атаку рф пошкоджено будинки, авто, будівлі та заміський комплекс, сталося загоряння на будмайданчику.

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

Російські війська вночі знову атакували Київську область дронами, пошкоджено будинки, автомобілі, заміський комплекс, сталася пожежа на будмайданчику, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

За даними голови ОВА, наслідки зафіксували в одному районі.

"У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення. Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу", - розповів Калашник.

За даними поліції Київщини, яка показала наслідки атаки рф, загоряння на будівельному майданчику, яке рятувальники ліквідували, сталося у Бучанському районі. "Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення заміського комплексу та фундамент недобудованої будівлі", - уточнили також у поліції.

На Київщині ППО працює проти ворожих БпЛА22.04.25, 01:08 • 3300 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Київ
Brent
$66.59
Bitcoin
$88,390.90
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,503.69
Ethereum
$1,584.55