Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия
Киев • УНН
Ночью Киевскую область атаковали вражеские БпЛА, силы ПВО сбили цели. В Бучанском районе из-за атаки рф повреждены дома, авто, здания и загородный комплекс, произошло возгорание на стройплощадке.
Российские войска ночью снова атаковали Киевскую область дронами, повреждены дома, автомобили, загородный комплекс, произошел пожар на стройплощадке, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.
По данным главы ОВА, последствия зафиксировали в одном районе.
"В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения. Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса", - рассказал Калашник.
По данным полиции Киевской области, которая показала последствия атаки рф, возгорание на строительной площадке, которое спасатели ликвидировали, произошло в Бучанском районе. "Взрывной волной повреждены помещения загородного комплекса и фундамент недостроенного здания", - уточнили также в полиции.
В Киевской области ПВО работает против вражеских БпЛА22.04.25, 01:08 • 3254 просмотра