Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

Российские войска ночью снова атаковали Киевскую область дронами, повреждены дома, автомобили, загородный комплекс, произошел пожар на стройплощадке, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

По данным главы ОВА, последствия зафиксировали в одном районе.

"В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения. Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса", - рассказал Калашник.

По данным полиции Киевской области, которая показала последствия атаки рф, возгорание на строительной площадке, которое спасатели ликвидировали, произошло в Бучанском районе. "Взрывной волной повреждены помещения загородного комплекса и фундамент недостроенного здания", - уточнили также в полиции.



В Киевской области ПВО работает против вражеских БпЛА