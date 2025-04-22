В Киевской области ПВО работает против вражеских БпЛА

В ночь на 22 апреля противовоздушная оборона работала в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КГВА).

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО - говорится в сообщении.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в КГВА.

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