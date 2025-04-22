На Київщині ППО працює проти ворожих БпЛА

У ніч проти 22 квітня протиповітряна оборона працювала у Київській області. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КМВА).

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"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в КМВА.

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