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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 21462 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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The Guardian

На Київщині ППО працює проти ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 300 перегляди

У ніч на 22 квітня на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, в області працює ППО. В КМВА закликали не фотографувати роботу захисників та залишатися в укриттях.

На Київщині ППО працює проти ворожих БпЛА

У ніч проти 22 квітня протиповітряна оборона працювала у Київській області. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КМВА).

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО

- йдеться у дописі.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в КМВА.

росія оголосила про завершення "Великоднього перемир'я" та відновила удари по Україні21.04.25, 10:16 • 3162 перегляди

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