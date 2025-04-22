Над Украиной ночью сбили 38 из 54 вражеских дронов, утром рф начала новую волну атаки

россия ночью запустила 54 дрона, 38 из которых сбиты, еще 16 - не достигли целей. Под ударом ночью оказались Одесская и Киевская области, с утра началась новая волна вражеской атаки, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 апреля враг атаковал 54-мя ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

16 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области", - говорится в сообщении.

"С 8.00 началась новая волна российской атаки! Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область. Реагируйте на воздушную тревогу!" - подчеркнули в ВС ВСУ.

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