В Киевской области 25 июля объявлен Днем траура из-за смертоносной атаки РФ на выставку вооружения
Киев • УНН
24 июля россияне нанесли баллистический удар по Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки погибли 10 человек, около 100 получили ранения.
Завтра, 25 июля, Киевщина склонит головы в скорби по людям, чьи жизни забрала очередная российская атака. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олейник, передает УНН.
25 июля на Киевщине — День траура. 24 июля враг цинично ударил по месту, где находились люди. Этот террористический акт оборвал человеческие жизни. Каждая такая потеря — это невыносимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевщины
По его словам, в День траура на всей территории области будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Киевской области. Также будут ограничены развлекательные мероприятия.
Светлая память каждому, кого убила россия. Искренние соболезнования всем, кто сегодня переживает невосполнимую утрату. Мы вместе с вами в этой скорби. За каждую забранную украинскую жизнь, за каждое преступление против нашего народа государство-агрессор обязательно понесет ответственность
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Напомним
Под Киевом, сегодня, 24 июля, проходила выставка вооружения. Информация о ней анонсировалась в сети. Мероприятие собрало большое количество людей. Россия нанесла баллистический удар во время проведения выставки. На данный момент известно о 10 погибших, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что после сегодняшней ракетной атаки врага по полигону, где проходило массовое мероприятие, начато два уголовных производства. В рамках одного из них будет проведена проверка надлежащей организации мероприятия.