В Киевской области 25 июля объявлен Днем траура из-за смертоносной атаки РФ на выставку вооружения

Завтра, 25 июля, Киевщина склонит головы в скорби по людям, чьи жизни забрала очередная российская атака. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олейник, передает УНН.

25 июля на Киевщине — День траура. 24 июля враг цинично ударил по месту, где находились люди. Этот террористический акт оборвал человеческие жизни. Каждая такая потеря — это невыносимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевщины

По его словам, в День траура на всей территории области будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Киевской области. Также будут ограничены развлекательные мероприятия.

Светлая память каждому, кого убила россия. Искренние соболезнования всем, кто сегодня переживает невосполнимую утрату. Мы вместе с вами в этой скорби. За каждую забранную украинскую жизнь, за каждое преступление против нашего народа государство-агрессор обязательно понесет ответственность