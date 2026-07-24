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В Киевской области 25 июля объявлен Днем траура из-за смертоносной атаки РФ на выставку вооружения

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

24 июля россияне нанесли баллистический удар по Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки погибли 10 человек, около 100 получили ранения.

В Киевской области 25 июля объявлен Днем траура из-за смертоносной атаки РФ на выставку вооружения

Завтра, 25 июля,  Киевщина склонит головы в скорби по людям, чьи жизни забрала очередная российская атака. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олейник, передает УНН.

25 июля на Киевщине — День траура. 24 июля враг цинично ударил по месту, где находились люди. Этот террористический акт оборвал человеческие жизни. Каждая такая потеря — это невыносимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевщины 

- сообщил Олейник.

По его словам, в День траура на всей территории области будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Киевской области. Также будут ограничены развлекательные мероприятия.

Светлая память каждому, кого убила россия. Искренние соболезнования всем, кто сегодня переживает невосполнимую утрату. Мы вместе с вами в этой скорби. За каждую забранную украинскую жизнь, за каждое преступление против нашего народа государство-агрессор обязательно понесет ответственность 

- резюмировал Олейник.

В условиях войны с таким врагом нельзя проводить любые выставки оружия — Зеленский об ударе по Бучанскому району24.07.26, 21:54 • 1672 просмотра

Напомним 

Под Киевом, сегодня, 24 июля, проходила выставка вооружения. Информация о ней анонсировалась в сети. Мероприятие собрало большое количество людей. Россия нанесла баллистический удар во время проведения выставки. На данный момент известно о 10 погибших, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что после сегодняшней ракетной атаки врага по полигону, где проходило массовое мероприятие, начато два уголовных производства. В рамках одного из них будет проведена проверка надлежащей организации мероприятия. 

Антонина Туманова

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