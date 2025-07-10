В Киеве вражеский беспилотник попал в жилой дом - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время атаки вражеских беспилотников на Киев российский дрон влетел в жилой дом в Шевченковском районе. Также пострадали десятки других объектов, заявил он в эфире национального телемарафона, сообщает УНН.

Детали

Мы находимся в Шевченковском районе. За моей спиной дом, в который влетел шахед. Это последний этаж, крыша. Мы эвакуировали оттуда всех людей. С военной администрацией, волонтерами, медиками, спасателями, полицейскими мы делаем все, чтобы максимально быстро разобрать завалы - отметил Клименко.

Он также сообщил, что в результате вражеского обстрела в столице пострадали десятки объектов.

Мы говорим о десятках жилых и инфраструктурных объектов, которые были повреждены. Мы не можем назвать точные цифры, сейчас работают следственно-оперативные группы Нацполиции и Службы безопасности Украины. На месте каждого прилета развернуты штабы ГСЧС - сообщил Клименко.

Министр также подтвердил информацию о двух погибших и 16 раненых.

Подтверждено, что 16 человек ранены, две женщины погибли - сообщил Клименко.

Дополнение

Руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что над ликвидацией последствий обстрела в Киеве работает 400 спасателей и 91 единица спасательной техники.