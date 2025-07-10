Удар рф по Києву: на місці атаки працюють 400 рятувальників, є жертви
Київ • УНН
У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки, 13 людей постраждали. На місцях падіння уламків працюють 400 рятувальників та 91 одиниця техніки, залучено піротехнічні розрахунки.
У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, постраждало 13. Над ліквідацією наслідків обстрілу працює 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки, повідомила керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
На даний момент відомо про двох загиблих, а 13 людей постраждали. Кількість постраждалих може змінитися, оскільки люди самостійно можуть звертатися до медичних закладів
Вона додала, що загалом близько 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки працює на місцях падіння уламків.
Загалом постраждали вісім районів. Рятувальники працювали на 16 локаціях і залишаються працювати. Над ліквідацією наслідків цієї події працює близько 400 рятувальників та близько 90 одиниць рятувальної техніки. Залучається інженерна техніка, роботизована техніка
Речниця також повідомила, що до рятувальних робіт залучено піротехнічні розрахунки.
Залучаємо піротехнічні розрахунки, тому що дуже багато уламків, дуже багато небезпечних предметів, які можуть нести загрозу для життя і здоров’я людей
Доповнення
Внаслідок нічної атаки рф на Київ загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна киянка та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Руйнування та падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці.