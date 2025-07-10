Удар рф по Києву: на місці атаки працюють 400 рятувальників, є жертви

У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, постраждало 13. Над ліквідацією наслідків обстрілу працює 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки, повідомила керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

На даний момент відомо про двох загиблих, а 13 людей постраждали. Кількість постраждалих може змінитися, оскільки люди самостійно можуть звертатися до медичних закладів - повідомила Водолага.

Вона додала, що загалом близько 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки працює на місцях падіння уламків.

Загалом постраждали вісім районів. Рятувальники працювали на 16 локаціях і залишаються працювати. Над ліквідацією наслідків цієї події працює близько 400 рятувальників та близько 90 одиниць рятувальної техніки. Залучається інженерна техніка, роботизована техніка - розповіла Водолага.

Речниця також повідомила, що до рятувальних робіт залучено піротехнічні розрахунки.

Залучаємо піротехнічні розрахунки, тому що дуже багато уламків, дуже багато небезпечних предметів, які можуть нести загрозу для життя і здоров’я людей – заявила Водолага.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки рф на Київ загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна киянка та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Руйнування та падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці.