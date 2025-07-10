Удар рф по Києву: на місці атаки працюють 400 рятувальників, є жертви

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:46 • 2912 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:30 • 11390 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Ексклюзив
05:21 • 7956 перегляди
Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава
9 липня, 18:25 • 36955 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
9 липня, 14:59 • 120185 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
9 липня, 13:32 • 73939 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
9 липня, 13:09 • 81014 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
9 липня, 12:49 • 109255 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
9 липня, 11:55 • 60489 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
9 липня, 09:54 • 122339 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
78%
741мм
Популярнi новини
Нічні вибухи у Києві: ворог поцілив у житлову будівлю9 липня, 23:02 • 12694 перегляди
Київ зазнав масованої атаки: влучання у житлові будинки та пожежі, є поранені9 липня, 23:43 • 27319 перегляди
США відновили постачання зброї Україні - АР10 липня, 00:09 • 20765 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб01:26 • 9502 перегляди
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію05:10 • 7711 перегляди
Публікації
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 05:30 • 11390 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом9 липня, 17:25 • 45100 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ9 липня, 17:01 • 51660 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів9 липня, 16:16 • 58472 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах9 липня, 14:59 • 120185 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 128889 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 259254 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 439454 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 268972 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 377902 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Удар рф по Києву: на місці атаки працюють 400 рятувальників, є жертви

Київ • УНН

 • 417 перегляди

У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки, 13 людей постраждали. На місцях падіння уламків працюють 400 рятувальників та 91 одиниця техніки, залучено піротехнічні розрахунки.

Удар рф по Києву: на місці атаки працюють 400 рятувальників, є жертви

У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, постраждало 13. Над ліквідацією наслідків обстрілу працює 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки, повідомила керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

На даний момент відомо про двох загиблих, а 13 людей постраждали. Кількість постраждалих може змінитися, оскільки люди самостійно можуть звертатися до медичних закладів

- повідомила Водолага.

Вона додала, що загалом близько 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки працює на місцях падіння уламків.

Загалом постраждали вісім районів. Рятувальники працювали на 16 локаціях і залишаються працювати. Над ліквідацією наслідків цієї події працює близько 400 рятувальників та близько 90 одиниць рятувальної техніки. Залучається інженерна техніка, роботизована техніка

 - розповіла Водолага.

Речниця також повідомила, що до рятувальних робіт залучено піротехнічні розрахунки.

Залучаємо піротехнічні розрахунки, тому що дуже багато уламків, дуже багато небезпечних предметів, які можуть нести загрозу для життя і здоров’я людей

– заявила Водолага.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки рф на Київ загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна киянка та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Руйнування та падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаКиїв
Подільський район
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9