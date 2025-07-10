Удар РФ по Киеву: на месте атаки работают 400 спасателей, есть жертвы

В Киеве в результате вражеского обстрела погибли два человека, пострадали 13. Над ликвидацией последствий обстрела работает 400 спасателей и 91 единица спасательной техники, сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

На данный момент известно о двух погибших, а 13 человек пострадали. Количество пострадавших может измениться, поскольку люди самостоятельно могут обращаться в медицинские учреждения - сообщила Водолага.

Она добавила, что в общей сложности около 400 спасателей и 91 единица спасательной техники работает на местах падения обломков.

Всего пострадали восемь районов. Спасатели работали на 16 локациях и остаются работать. Над ликвидацией последствий этого события работает около 400 спасателей и около 90 единиц спасательной техники. Привлекается инженерная техника, роботизированная техника - рассказала Водолага.

Представитель также сообщила, что к спасательным работам привлечены пиротехнические расчеты.

Привлекаем пиротехнические расчеты, потому что очень много обломков, очень много опасных предметов, которые могут нести угрозу для жизни и здоровья людей – заявила Водолага.

Дополнение

В результате ночной атаки РФ на Киев погибли две женщины в Подольском районе: 68-летняя киевлянка и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Разрушения и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы.